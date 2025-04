GPT-4.1 débarque en force : capable de gérer 1 million de tokens ?

Alors qu’on attendait GPT-5, OpenAI a choisi une autre voie. Peaufiner, affiner, et surtout impressionner avec la gamme GPT‑4.1. Trois modèles, trois profils et un objectif commun. Celui de faire mieux que leurs prédécesseurs sur tous les fronts.

GPT‑4.1, GPT‑4.1 Mini et GPT‑4.1 Nano sont désormais disponibles via l’API. Et leurs performances éclipsent littéralement GPT‑4o, pourtant déjà bien robuste. Ils bénéficient d’une fenêtre contextuelle titanesque capable d’englober jusqu’à un million de jetons — contre 128 000 pour GPT-4o.

Découvrez GPT-4.1, le dernier né d’OpenAI

Si l’on croit OpenAI GPT-4.1, il est taillé pour le monde réel. Que ce soit pour trier des documents juridiques, créer des interfaces web, ou répondre à vos clients sans supervision, il s’adapte comme un pro.

Il doit pouvoir jouer le rôle d’un véritable ingénieur logiciel. Il sera capable de créer une application de A à Z, documentation comprise.

D’ailleurs, sur le benchmark SWE-bench – qui évalue la capacité à corriger des bugs sur GitHub – le modèle affiche un score entre 52 % et 54,6 %. Pas mal du tout, même si ça reste derrière les pointures comme Gemini 2.5 Pro (63,8 %) et Claude 3.7 (62,3 %).

Des noms comme Hex, Thomson Reuters ou encore Carlyle l’essayent déjà en production pour des tâches très concrètes. Et il paraît que GPT-4.1 génère moins d’erreurs, respecte à la lettre les formats attendus, et s’en sort mieux dans des environnements complexes.

Mieux encore, il commence aussi à comprendre les vidéos. Sur Video-MME – qui évalue la capacité à analyser des contenus sans sous-titres – il atteint 72 % de précision.

L’idée de nous permettre de confier des heures de replay YouTube à une IA qui résume tout ou qui prend des notes pendant les réunions Zoom.

Disponible en 3 versions

En effet, OpenAI n’a pas tout misé sur une seule version. La startup a déployé 3 modèles, chacun avec son tarif et son usage.

Le modèle complet GPT-4.1 est facturé à 2 $ par million de tokens en entrée et 8 $ en sortie. Je vous explique.

Un token ou jeton désigne une unité de texte. Il peut correspondre à un mot, une partie de mot ou même un simple signe de ponctuation.

Lorsqu’on parle de jetons en entrée, il s’agit des données que vous fournissez à GPT-4.1. Ce qui peut être une question, un extrait de texte, du code ou toute autre instruction.

Les tokens en sortie, eux, correspondent à la réponse générée par l’IA. Plus la réponse est longue ou détaillée, plus elle contient de tokens.

Pour en revenir au tarif, GPT-4.1 Mini, lui, est plus abordable. Il est proposé à 0,40 $ par million de tokens en entrée et 1,60 $ en sortie. Cette version est idéale pour les projets en phase d’expérience ou les développeurs au budget serré.

Quant à GPT-4.1 Nano, il coûte 0,10 $ par million de jetons en entrée et 0,40 $ en sortie. Il est parfait pour les applis grand public qui misent sur la vitesse plutôt que la finesse.

Attention cependant : les versions Mini et Nano font quelques concessions. Leur taux d’erreur grimpe dès qu’on dépasse les 8 000 tokens dans une requête. Mieux vaut rester concis si on veut éviter les dérapages.

Alors, hâte d’essayer ces nouveaux GPT ?

