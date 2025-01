IA et sport : ce robot change la donne pour les basketteurs

Et si vous pouviez perfectionner vos tirs au basket sans dépendre de personne ? Avec le robot Datic 1, l’IA s’invite sur le terrain pour récupérer et renvoyer vos ballons avec une précision impressionnante. Son objectif est de rendre vos entraînements plus efficaces que jamais.

Au CES 2025, Datic 1, un robot développé par Davy Robot, a retenu l’attention des amateurs de basket et de technologie. Conçu pour récupérer et renvoyer les ballons grâce à l’IA ce robot promet de révolutionner vos entraînements. Avec sa capacité à suivre chaque mouvement et à fonctionner de manière autonome, il pourrait devenir indispensable pour les passionnés de basket-ball.

Le Datic 1 facilite vos entraînements en remplaçant un partenaire humain pour récupérer les ballons. Installé sous le panier, il utilise un système de vision artificielle avancé pour suivre vos mouvements. Une fois la balle récupérée, il la renvoie avec précision, ce qui vous permet d’enchaîner les tirs sans interruption.

Grâce à cette fluidité, vos séances deviennent plus productives, même lorsque vous êtes seul. De plus, avec un poids de 15 kg seulement, le robot est facilement transportable, s’adaptant aux terrains intérieurs comme extérieurs. Cela simplifie grandement la logistique, que vous soyez un joueur amateur ou semi-professionnel.

Une démonstration marquante au CES 2025

Lors de sa présentation au Consumer Electronics Show (CES) 2025, les visiteurs ont testé le robot dans une installation dédiée. Bien que le panier utilisé lors de la démonstration soit plus bas que la hauteur standard, Davy Robot a précisé que le modèle final atteindra 3 mètres, la hauteur officielle des paniers de basket-ball.

Le robot a impressionné par sa réactivité. Ses bras mécaniques s’étendaient rapidement pour capturer la balle, tandis que sa tête pivotait pour suivre chaque joueur. Ces capacités ont renforcé l’idée qu’il peut offrir une expérience d’entraînement réaliste et immersive.

Un grand atout du Datic 1 est son prix compétitif, estimé à 1 000 dollars. Ce tarif abordable rend cette innovation accessible à un large public, qu’il s’agisse d’amateurs ou de joueurs souhaitant intensifier leurs entraînements. Ce coût attractif en fait un outil à la portée des passionnés de basket-ball désireux de combiner technologie et sport.

Davy Robot prévoit de lancer une campagne Kickstarter en juin 2025. Ce lancement permettra aux premiers soutiens d’obtenir le robot à un prix préférentiel, tout en aidant l’entreprise à finaliser la production à grande échelle.

Le Datic 1 illustre parfaitement comment l’IA peut transformer la pratique sportive. En simplifiant l’entraînement, il augmente l’efficacité des séances tout en réduisant la dépendance à un partenaire humain. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les athlètes souhaitant améliorer leur technique de tir.

