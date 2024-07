[VIDÉO] LivePortrait : Cette IA reproduit fidèlement vos expressions faciales pour animer vos portraits !  

Dans notre nouvelle vidéo, découvrez comment cette IA imite vos expressions faciales pour animer n'importe quel portrait, une photo, une peinture, une image Anime, etc. Découvrez comment opère la magie avec LivePortrait.

LivePortrait ajoute des expressions hyper réalistes à vos photos. Après avoir découvert cette IA bluffante sur les réseaux, nous l'avons testé pour vous et le résultat est juste incroyable ! LivePortrait transforme vos images en une animation particulièrement expressive et surtout sans déformation.

Et ce n'est pas tout ! LivePortrait est disponible en open source. Autrement dit, vous pouvez utiliser cette IA révolutionnaire gratuitement. Découvrez comment. Tous les détails sont dans notre vidéo.

On se donne rendez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à partager votre avis sur cet outil qui repousse les limites de l'IA ! Mais gare aux Deepfakes !

