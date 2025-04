La création d’images sur ChatGPT enfin gratuite : voici comment l’utiliser

La création d’images sur ChatGPT désormais gratuite ? Bien sûr, mais quel sera son impact ? Vous allez pouvoir générer des images à partir de simples descriptions textuelles ! Découvrez ici comment utiliser cette puissance du modèle GPT-4o.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

OpenAI a lancé un nouveau générateur d’images pour ChatGPT qui repose sur le modèle GPT-4o au lieu de DALL·E. C’est un outil beaucoup plus performant et qui est capable de produire des images riches en détail avec bien moins d’erreurs qu’auparavant. Cet outil de création d’images est désormais accessible à tous, y compris aux utilisateurs gratuits. Cependant, il propose des modèles différents selon l’abonnement.

À l’instar des outils de création d’images, l’utilisation de ce nouvel outil est particulièrement facile ! Alors, accrochez-vous et suivez ces étapes !

La première chose à faire est de formuler une requête. Pour un meilleur résultat, je vous conseille de bien préciser ce que vous souhaitez voir.

Plus précisément, vous devez mentionner : un dessin, une illustration, une photographie… Notez que plus votre description est détaillée, plus le résultat sera fidèle à vos attentes.

Pour vous donner une idée de prompt, vous pouvez essayer des phrases comme : « Crée-moi une image de… », « Dessine-moi un mouton », « Génère une photographie réaliste de… », etc.

Sachez que ce nouveau modèle peut également imiter des styles artistiques et représenter des visages connus.

Créer une image avec une pré-requête !

Outre cette méthode classique, ce nouvel outil dispose également une pré-requête que vous pourrez utiliser.

Il vous permet de générer une image avec un prompt déjà établi. C’est une solution facile, qui vous permettra d’avoir un résultat bien précis !

Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur les trois petits points à droite de la barre textuelle. Ensuite, vous devez sélectionner sur « Créer une image ». Cela vous permet d’insérer automatiquement la pré-requête.

Pour rappel, vous pourrez compléter cette pré-requête avec vos instructions. Sachez qu’aucun format spécifique n’est requis ! ChatGPT comprend aussi bien des demandes courtes que très détaillées.

Générer des images avec ChatGPT (GPT-4o) : c'est gratuit pour tout le monde.



Comme pour les abonnés, la génération sera bridée pour la version gratuite du service : on ne pourra pas aller au-delà de trois générations par jour. Pour en avoir plus, il faudra souscrire un forfait. pic.twitter.com/uxlhiUi4dz — Jonathan Chan  💡📣 (@ChanPerco) ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025

Que permet la nouvelle fonction de ChatGPT ?

En plus de générer des images, ce nouvel outil a des fonctionnalités qui vous permettent de modifier et d’affiner une image.

Oui, vous ne rêvez pas ! Avec GPT-4o, il est désormais possible d’apporter des ajustements progressifs à une image. Vous pouvez modifier un élément spécifique, étape par étape.

Par ailleurs, vous pouvez transformer une image dans un autre style. Cet outil vous permet aussi d’ajouter des accessoires ou de changer l’environnement. Il est même possible de fusionner plusieurs images en envoyant des références.

Toutefois, vous devez savoir que la génération d’images avec cet outil est soumise à des restrictions. Tout d’abord, vous pouvez générer 3 images par jour en mode gratuit. Ensuite, il ne prend pas en compte des contenus violents ou inappropriés.

Pour ce qui est des célébrités, OpenAI autorise la création d’images de personnalités publiques adultes, mais applique des garanties similaires à celles qui régissent la modification d’images photoréalistes.

Concrètement, vous ne pourrez pas générer n’importe quelle image d’une célébrité, sauf si c’est sous une forme stylisée. À titre d’exemple, vous pouvez demander : imaginer Alain Chabat en personnage Pixar.

Que pensez-vous de ce générateur d’image IA d’OpenAI ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.