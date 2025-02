« Midjourney, illustre la “Fête de l’Amour” sur une autre planète »

Les humains ont la Saint-Valentin, mais qu’en est-il des civilisations extraterrestres ? Et si, quelque part dans l’univers, l’amour se célébrait avec des rituels lumineux, des festivals cosmiques ou des échanges de fleurs bioluminescentes ? Ainsi, j’ai demandé à Midjourney d’illustrer la Fête de l’Amour sur une autre planète, et le voyage visuel vaut le détour !

L’amour est un concept universel… du moins sur Terre. Mais s’il existait d’autres civilisations dans l’espace, comment célébreraient-elles leurs sentiments ? C’est la question que j’ai posée à Midjourney, l’IA spécialisée dans la création d’images. Évidemment, j’ai décidé de jouer un peu sur les invites pour définir ce que je voulais voir dans chaque image. C’est-à-dire des visions d’une Fête de l’Amour sur une autre planète.

Un festival intergalactique sous un ciel d’étoiles

Puisque la Saint-Valentin c’est une fête, j’ai commencé par une touche plus joyeux : « A massive intergalactic love festival on an alien planet, diverse extraterrestrial species celebrating together, glowing decorations, floating heart-shaped lanterns, neon-lit dance floors, cosmic fireworks, romantic yet futuristic atmosphere »

Midjourney nous plongent au cœur d’une célébration intergalactique de l’amour, sur une planète baignée de lumières vibrantes et d’une atmosphère festive. Partout, des cœurs lumineux flottent dans les airs, créant un ciel scintillant aux couleurs rose, violet et orange.

Ces décorations semblent suspendues à des fils invisibles ou flotter librement grâce à une technologie avancée. Un peu plus loin, une vaste place s’ouvre sous un ciel étoilé où les astres dominent l’horizon.

Un rituel d’amour aussi étrange que magnifique

Ensuite, j’ai voulu quelque chose de plus extraterrestre et hors du commun. J’ai donc tapé :

« An alien love ritual on a distant planet, two beings merging into a glowing heart energy form, surrounded by love symbols, ethereal bioluminescent light, ancient extraterrestrial temple, surreal and mystical atmosphere »

Ici, Midjourney a illustré une cérémonie unique où les êtres fusionnent d’amour. Je trouve le décor plutôt mystique. Comme une planète ancienne perdue au milieu de la galaxie, baignée dans une lueur bioluminescente.

Nous pouvons y voir sur la majorité des images deux créatures extraterrestres, aux contours fluides, s’approchant l’une de l’autre. Et au moment où elles se touchent, elles se dissolvent dans un halo d’énergie pure.

Leur amour devient une entité à part entière, un phénomène physique et spirituel à la fois. L’image donne une impression d’apesanteur, de mystère et de poésie.

Une planète où l’amour fleurit

Pour la troisième scène, j’ai voulu un tout autre concept au lieu des typiques cœurs. Alors, j’ai essayé une touche florale et féérique. « A breathtaking alien landscape celebrating love, floating islands with glowing pink flora, a sky full of golden moons, bioluminescent rivers, soft and dreamy atmosphere ».

Midjourney a donc exploré une planète où l’amour est célébré par la nature. Chaque monde est composé d’îles couvertes de plantes phosphorescentes, survolées par des lunes dorées.

Là, j’ai imaginé que dans cette planète, les habitants extraterrestres ne s’échangent peut-être pas des bagues, des chocolats ou des lettres d’amour. Mais des fleurs lumineuses aux pétales translucides.

Midjourney et sa vision de l’amour

Avec ces images, Midjourney nous prouve une fois de plus que l’IA peut transformer un simple prompt en un véritable voyage visuel. Mais au final, n’oublions pas que cet outil ne fait que générer des images. Ce ne sont que des pixels alignés par un algorithme, sans émotion, sans véritable compréhension du concept d’amour.

Pourtant, je trouve quand même le résultat bluffant. L’IA, qui n’a ni sentiments ni vécu, est capable de créer des scènes si évocatrices. Comme si elle captait quelque chose d’essentiel dans notre façon de percevoir l’amour.

Et vous, comment imagineriez-vous une Fête de l’Amour sur une autre planète ? Partagez vos idées dans les commentaires !

