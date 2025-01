Midjourney, montre-moi à quoi ressemblera une résolution « green » en 2050

2050, une résolution green accomplie ! La planète ressemble enfin à un niveau bonus de SimCity, mais en mieux ! Grâce à Midjourney, j’ai jeté un coup d’œil à ce futur écologique où les villes deviennent des forêts verticales et où la technologie se met au service de la nature.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J'en profite

De nos jours, les IA comme Midjourney peuvent nous faire voyager n’importe où et n’importe quand. J’ai donc demandé à la fameuse IA de génération d’images, de me projeter en 2050 pour visualiser une résolution green. Et je dois dire que les clichées que l’outil a généré sont tout simplement bluffants ! Midjourney m’a emmené dans un monde où la nature règne en maître

Des gratte-ciel végétaux au cœur de la ville green

La première image m’a frappé par son audace ! Nous pouvons y voir des gratte-ciels, mais pas comme ceux qu’on connaît. Les toits sont couverts de verdure luxuriante, des jardins suspendus tombent en cascade le long des façades et la ville elle-même semble respirer. Ce que j’adore dans cette vision de Midjourney, c’est l’idée que les immeubles ne sont plus des blocs de béton déprimants, mais des sanctuaires de biodiversité.

En 2050, nos résolutions green pourraient donc bien transformer les grandes villes en véritables forêts verticales. Qui plus est, ces plantes filtreraient l’air et offriraient de l’ombre et même de la nourriture.

Un coucher de soleil sur une forêt urbaine

La deuxième image montre un coucher de soleil doré baignant une vaste forêt… sauf qu’elle est en plein centre-ville ! Les gratte-ciels se dressent timidement autour, laissant place à un immense corridor vert.

Dans ce visuel, tout comme la première, fini le béton omniprésent, les espaces verts deviennent le cœur de la vie urbaine. J’imagine déjà les familles pique-niquant en plein centre-ville, les animaux retrouvant leur habitat naturel, et les bruits des moteurs remplacés par le chant des oiseaux.

Midjourney imagine des bâtiments en symbiose avec l’environnement

Dans la troisième image, la lumière est douce, presque magique, et les bâtiments semblent enveloppés dans une étreinte végétale. L’architecture est quasiment organique, avec des façades qui ressemblent à des écailles vertes. Nous pouvons aussi voir des petites étendues d’eau et des parcs, intégrés directement dans le tissu urbain.

Une ville green dans les nuages

La dernière image m’a carrément laissé bouche bée. Une métropole flottant dans un océan de nuages, avec des gratte-ciels si verts qu’on dirait des arbres métalliques géants. La lumière qui perce les nuages donne une impression de sérénité absolue.

Cette vision m’a fait rêver d’un avenir où même les métropoles les plus denses pourraient devenir des oasis de tranquillité. Les bruits de la ville remplacés par le murmure du vent, la pollution évaporée, et l’air purifié par les plantes.

Midjourney nous vend du rêve en vert

Ces images ne sont pas seulement des visions du futur, elles sont comme des appels à l’action. Je pense que nous pouvons nous inspirer de ces paysages pour transformer nos villes dès maintenant. Chaque petit geste compte. Installer des panneaux solaires, privilégier les transports doux, planter des arbres… tout ça peut faire une différence.

Bien sûr, Midjourney reste une IA et elle ne fait que traduire nos idées en images, sans tenir compte des défis techniques, économiques ou sociaux que cela implique. Ses visions sont magnifiques, mais elles ne sont pas des promesses.

Je crois que ces images ne sont pas si éloignées de ce que nous pourrions réaliser, si nous combinons innovation, volonté politique et changements de comportements. Mais je pense aussi qu’il faut rester réaliste. Puisque atteindre un tel équilibre entre technologie et nature demandera des sacrifices, des choix difficiles et une bonne dose de créativité.

En regardant ces images, je ressens un mélange d’espoir et de responsabilité. Midjourney a dessiné un 2050 version green, mais c’est à nous de le construire.

Et vous, que proposeriez-vous pour que cette réalisation green en 2050 devienne réalité ? Partagez vos idées en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.