Notta perfectionne son écosystème Apple et lance Notta Memo : l’enregistreur vocal IA ultra-compact débarque en Europe

Depuis son implantation européenne, Notta s’est imposée comme le partenaire de confiance des professionnels français exigeants. Certifiée SOC-2, conforme RGPD, HIPAA et CCPA, la solution séduit déjà les entreprises du CAC 40 et les start-ups innovantes qui placent la sécurité des données au cœur de leurs préoccupations.

Apple Watch : une intégration repensée pour l’efficacité

L’amélioration majeure de la compatibilité Apple Watch témoigne de l’engagement de Notta envers l’excellence technique. Cette synchronisation perfectionnée entre l’écosystème Apple et le nouveau Notta Memo offre une fluidité remarquable, particulièrement appréciée par les dirigeants et cadres français en déplacement constant.

Notta Memo : l’innovation française à portée de main

Ultra-fin (3,5 mm), ultra-léger (28 g seulement), le Notta Memo révolutionne la prise de notes professionnelle. Son design magnétique discret s’adapte parfaitement au quotidien des entrepreneurs français : réunions, conférences, rendez-vous clients. Glissez-le dans votre veste, fixez-le sur votre Moleskine ou votre MacBook – il vous suit partout avec une autonomie exceptionnelle.

Intelligence artificielle et polyglotte : l’atout français

La transcription et traduction en temps réel se synchronisent instantanément dans tout l’écosystème Notta (iOS, Android, Web, Chrome, Memo). Un avantage déterminant pour les entreprises françaises qui évoluent dans un environnement international : captez vos échanges en français, anglais, allemand ou espagnol, et obtenez résumés et traductions automatiques.

Intégration : optimisez vos outils métier

Notta s’intègre naturellement avec vos solutions favorites : Zoom pour vos visioconférences, Google Workspace, Notion, Slack, Trello. Fini la ressaisie manuelle – vos transcriptions alimentent directement vos workflows, libérant du temps pour la valeur ajoutée.

Spécifications techniques

Autonomie : 30 h d’enregistrement continu, 28 jours en veille

Capacité : 32 GB (jusqu’à 2 000 h d’audio)

5 micros haute précision (4 MEMS + conduction osseuse)

Portée : 10 mètres • Design magnétique, activation intuitive

Lancement européen : septembre 2025

Le Notta Memo sera disponible en Europe à partir de la mi-septembre 2025, marquant une étape décisive dans la stratégie d’expansion de Notta sur le marché français.

L’essentiel à retenir

Le Notta Memo incarne l’évolution naturelle des outils de productivité français : ultra-portable, intelligent et parfaitement intégré. Une solution qui répond aux attentes des professionnels modernes qui jonglent entre présentiel, distanciel et mobilité constante.

Version express (Elevator pitch) Notta renforce son leadership en transcription IA avec une intégration Apple Watch optimisée et présente Notta Memo : 28 g seulement, transcription et traduction instantanées, synchronisation totale iOS/Android/Web/Chrome. Connecté à vos outils via Zapier (Zoom, Slack, Notion…), il automatise vos workflows. Disponible en Europe dès septembre 2025.

