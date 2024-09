Plus besoin de QR codes : Google synchronise vos passkeys facilement !

Google améliore la sécurité de ses utilisateurs en synchronisant enfin les passkeys. Cette nouvelle mise à jour facilite l’utilisation de ces clés d’accès. Les passkeys seront désormais accessibles sur tous vos appareils connectés à Google Password Manager.

Depuis près de deux ans, Google a introduit les passkeys sur Chrome et Android. Cette technologie remplace les mots de passe classiques et renforce la sécurité des comptes. Jusqu’à présent, leur utilisation restait limitée aux appareils Android. Avec la mise à jour récente, les passkeys deviennent plus pratiques et accessibles.

La grande nouveauté concerne la synchronisation des passkeys. Elles seront désormais disponibles sur Windows, macOS, Linux et ChromeOS. Avant cette mise à jour, il fallait scanner un code QR avec son appareil Android pour accéder aux passkeys. Cette étape n’est plus nécessaire grâce à Google Password Manager.

Qu’est-ce que cela change pour les utilisateurs ?

Les utilisateurs n’ont plus besoin de scanner un QR code à chaque connexion. La synchronisation automatique permet de retrouver ses clés d’accès sur n’importe quel appareil. Que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone, vos passkeys sont disponibles d’un clic. Cette fonctionnalité simplifie l’expérience utilisateur et réduit les contraintes techniques.

Google introduit également une nouvelle mesure de sécurité. Les utilisateurs peuvent configurer un code PIN pour Google Password Manager. Ce code crypte les données synchronisées et assure une protection maximale. Vos passkeys restent ainsi inaccessibles, même en cas de tentative d’intrusion.

Une disponibilité étendue aux utilisateurs iOS

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iOS : la synchronisation des passkeys sera bientôt disponible sur leurs appareils. Actuellement, cette fonctionnalité est en phase de test sur ChromeOS. Elle sera prochainement déployée sur les iPhones et iPads. Les utilisateurs d’iOS pourront ainsi profiter de la même expérience fluide et sécurisée.

Cette mise à jour facilite grandement la gestion des passkeys. Les utilisateurs n’ont plus à se soucier des problèmes de compatibilité entre appareils. Tous les dispositifs connectés à leur compte Google bénéficieront de la synchronisation automatique. Cette nouveauté marque un pas important vers l’abandon définitif des mots de passe traditionnels.

Une alternative aux mots de passe classiques

Les passkeys représentent une alternative moderne aux mots de passe. Elles simplifient l’accès aux comptes tout en renforçant la sécurité. Les utilisateurs peuvent s’authentifier rapidement, sans avoir à mémoriser de longues suites de caractères. La synchronisation sur tous les appareils améliore encore davantage cette expérience.

Google continue d’investir dans la sécurité de ses utilisateurs. Cependant, il reste des défis à relever. La sécurité des données synchronisées doit être garantie en permanence. Les utilisateurs doivent aussi adopter ces nouvelles technologies pour qu’elles deviennent la norme.

Google souhaite créer un écosystème sécurisé et sans mot de passe. La synchronisation des passkeys en est une étape clé. Si la technologie s’impose, elle pourrait bien révolutionner notre manière de nous connecter. Les mots de passe classiques deviendront obsolètes, remplacés par des solutions plus sûres et plus simples.

La synchronisation des passkeys par Google marque une avancée majeure en matière de sécurité numérique. Les utilisateurs peuvent désormais gérer leurs clés d’accès plus facilement. Cette mise à jour simplifie l’accès aux comptes et renforce la protection des données. La sécurité devient accessible à tous, sans compromis sur la facilité d’utilisation.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.