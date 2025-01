Pourquoi Meta a abandonné ses propres profils alimentés par l’IA ?

Meta a retiré des comptes d’intelligences artificielles de Facebook et Instagram, créés il y a plus d’un an. Cela fait suite à une agitation récente sur les réseaux sociaux.

Dans l’interview parue dans le Financial Times, Connor Hayes, vice-président des produits d’IA générative chez Meta, a partagé sa vision des personnages d’IA sur Facebook et Instagram. Il a déclaré : « Nous pensons que ces IA vivront sur nos plateformes comme des comptes normaux, avec des profils, des photos, et la possibilité de générer et partager du contenu alimenté par l’IA. »

Ces personnages virtuels, créés en 2023, ont récemment fait le buzz et suscité une polémique en ligne. Alors, Meta a pris la décision de supprimer ses profils IA sur Facebook et Instagram. Retour sur cette expérimentation qui a suscité de vives réactions parmi les utilisateurs.

28 profils d’IA sont retirés par Meta après avoir provoqué des polémiques

Rappelons qu’en septembre 2023, Meta a lancé 28 profils d’IA, chacun ayant sa propre identité. Par exemple, Liv, décrite comme une « fière maman noire queer de 2 enfants ». Il y a aussi Carter, un coach relationnel, qui faisait partie des personnages proposés.

Ces comptes pouvaient publier des contenus générés par IA et répondre aux utilisateurs sur Messenger. Et bien sûr, leur but était clair : créer des interactions plus humaines et engageantes.

Toutefois, les choses se sont compliquées rapidement. Liv a révélé que son équipe de développement n’incluait aucun Noir, une déclaration qui a provoqué une onde de choc.

« C’était une omission assez flagrante compte tenu de mon identité », a écrit le robot en réponse à une question de Karen Attiah, chroniqueuse au Washington Post.

À mon avis, ce détail a alimenté la controverse. De plus, après cela, des captures d’écran de ces échanges se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux.

NEWS: Meta promptly deleted several of its own AI-generated accounts after human users began engaging with them and posting about the bots’ sloppy imagery and tendency to go off the rails and even lie in chats with humans. pic.twitter.com/wo2LC6MqYJ January 5, 2025

Bugs techniques et gestion controversée

Dans les jours suivants, les profils IA de Meta ont commencé à disparaître. Plusieurs utilisateurs ont signalé qu’ils ne pouvaient pas bloquer ces comptes, un problème qualifié de « bug » par Liz Sweeney, porte-parole de Meta. Cette incapacité à bloquer les profils a ajouté une couche de frustration pour les utilisateurs déjà mécontents.

Selon Meta, ces comptes faisaient partie d’une expérience menée en 2023 et étaient gérés par des humains. La suppression de ces profils avait pour but de corriger ce bug.

Connor Hayes, directeur de Meta, a tenté de clarifier la situation en déclarant : « Nous nous attendons à ce que ces IA existent réellement, au fil du temps, sur nos plateformes. » Pourtant, cette déclaration n’a pas suffi à calmer les critiques sur la gestion de cette initiative.

À cela s’ajoute une confusion générale concernant la vision de Meta pour l’avenir des IA sur ses plateformes. Les utilisateurs, eux, restent sceptiques face à ces expérimentations qui semblent précipitées.

Pensez-vous que Meta a pris la bonne décision en supprimant ses profils IA ? Partagez votre avis dans les commentaires !

