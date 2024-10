Qualcomm Networking Pro A7 Elite : l’IA au cœur des réseaux Wi-Fi 7

Qualcomm Technologies Inc. a dévoilé aujourd’hui la plateforme Qualcomm Networking Pro A7 Elite. Celle-ci promet de transformer la manière dont les réseaux seront vécus grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle en périphérie (Edge AI). Avec cette nouvelle technologie, Qualcomm ouvre une nouvelle ère pour les réseaux domestiques et d’entreprise. Elle propose des performances optimisées et des fonctionnalités IA avancées.

L’IA en périphérie : une révolution pour les réseaux

La plateforme Qualcomm Networking Pro A7 Elite est équipée d’un co-processeur IA capable de traiter 40 trillions d’opérations par seconde (TOPS). Elle intègre l’intelligence artificielle dans les réseaux Wi-Fi 7. Cela permet de doter les appareils connectés de capacités d’IA générative centralisées et d’optimiser les performances du réseau. « Avec la Networking Pro A7 Elite, nous lançons fièrement l’ère des réseaux IA, une continuité de notre engagement à offrir les applications et cas d’utilisation les plus précieux pour nos clients et leurs utilisateurs », a déclaré Ganesh Swaminathan, Vice-président et Directeur général des infrastructures sans fil et du réseau chez Qualcomm Technologies Inc.

Des applications innovantes

Cette intégration de l’IA en périphérie ouvre des perspectives pour le déploiement de nouveaux services dans des domaines variés. Citons entre autres la sécurité, la surveillance, la gestion énergétique, les assistants virtuels personnalisés ainsi que la surveillance de la santé. L’IA en périphérie traite les informations directement au niveau de la passerelle. Elle garantit une meilleure confidentialité des données sensibles et permet une personnalisation en temps réel.

Selon Qualcomm, l’IA en périphérie ne se limite pas aux appareils de nouvelle génération. Elle offre également la possibilité d’améliorer les appareils existants et d’adopter une meilleure compréhension contextuelle et une réactivité quasi instantanée. « Ce type de traitement IA sur le réseau change la donne, en rendant les expériences utilisateurs plus fluides et en harmonisant les appareils connectés », a ajouté Swaminathan.

Phil Solis, Directeur de recherche chez IDC, a également salué cette avancée : « Les points d’accès Wi-Fi sont au cœur des expériences connectées dans les foyers. Voir ces passerelles évoluer en plateformes IA en périphérie est enthousiasmant. Cette évolution comble le fossé entre l’IA cloud et l’IA locale, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour les appareils intelligents et leur interface utilisateur. »

Accélérer l’innovation

La plateforme Qualcomm Networking Pro A7 Elite est conçue pour les développeurs et partenaires de l’écosystème. Grâce au Qualcomm AI Hub, ceux-ci peuvent accéder à une bibliothèque de modèles IA pré-optimisés ou créer leurs propres applications. Cette facilité d’accès accélère la mise sur le marché de nouvelles applications IA. Elle génère de nouvelles opportunités commerciales pour les fournisseurs de services.

L’entreprise met en avant cette intégration comme un facteur clé pour l’avenir des réseaux Wi-Fi. C’est le cas, en particulier, dans les systèmes maillés et les passerelles à haut débit. La série Qualcomm Networking Pro A7 est déjà disponible pour des tests. Les professionnels du secteur pourront découvrir ces innovations au salon Network X, à Paris, du 8 au 10 octobre 2024.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

