[VIDÉO] Comment déployer facilement un site Astro avec Bolt.new + Domaine personnalisé

Imaginez un site Astro en ligne en quelques minutes, avec votre propre domaine personnalisé. Pas besoin d’être un expert : cette méthode est rapide, claire et à la portée de tous.

Dans cette vidéo, on vous montre comment utiliser Bolt.New, un outil intuitif pour déployer facilement un site Astro. Vous apprendrez à créer un domaine personnalisé qui donnera immédiatement un aspect professionnel à votre projet. On vous guide étape par étape, pour que tout soit simple, fluide et efficace.

Cette approche s’adapte à vos besoins, quel que soit votre niveau en développement (même si vous n’avez aucune notion dans le domaine). En suivant ces étapes, vous apprendrez à mettre en ligne un site au rendu professionnel, et ce, sans coder une seule ligne. Cette méthode claire et accessible vous permet d’obtenir un résultat soigné en un minimum de temps.

Regardez la vidéo pour savoir comment mettre votre projet en ligne dès aujourd’hui. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d’autres astuces, et activez la cloche pour rester au courant de nos nouvelles vidéos. N’hésitez pas non plus à partager ce tutoriel avec vos amis ou collègues : un coup de pouce qui pourrait faire toute la différence !

