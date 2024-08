Stratégie de données et IA : le duo gagnant pour entreprise selon AvePoint

AvePoint, éditeur de logiciels spécialisé dans la sécurisation des opérations SaaS, a publié une étude sur l'importance d'une stratégie de gestion de l'information mature pour maximiser les bénéfices de l'IA en entreprise. L'enquête met en lumière les défis et les contradictions auxquels les organisations sont confrontées lors de l'adoption de l'IA. Elle montre que seules les entreprises avec une gouvernance efficace des données tirent réellement profit de cette technologie.

L'importance de la gouvernance des données dans l'ère de l'IA

AvePoint a mené une étude approfondie pour comprendre l'impact de la gestion de l'information sur l'implémentation de l'intelligence artificielle (IA) au sein des entreprises. Le rapport, réalisé en collaboration avec AIIM et CIPL, révèle que les organisations avec une stratégie de gestion de l'information mature augmentent de 50 % leurs chances de réussir l'intégration de l'IA.

« Avoir une stratégie de gestion de l'information mature augmente de 50 % les chances de tirer parti de l'IA » déclare AvePoint. Cependant, moins de la moitié des entreprises interrogées se sentent prêtes à adopter l'IA en toute sécurité. Cela évoque des préoccupations majeures liées à la confidentialité et à la sécurité des données.

Un manque de préparation à l'IA malgré une adoption croissante

Malgré un engouement croissant pour les solutions d'IA, la plupart des entreprises restent mal préparées à gérer les défis associés à cette technologie. L'étude montre que 71 % des organisations sont préoccupées par la confidentialité des données, tandis que 61 % s'inquiètent de leur qualité et de leur catégorisation.

« Il n'y a aujourd'hui pas assez d'organisations qui disposent de politiques de gouvernance et de protections des données appropriées » souligne Dana Simberkoff, Chief Risk Privacy and Information Security Officer chez AvePoint. Ce manque de préparation expose les entreprises à des risques considérables. Cela limite ainsi leur capacité à tirer pleinement profit de l'IA.

Investir dans une stratégie de gestion de l'information pour maximiser le ROI

L'étude d'AvePoint révèle également un paradoxe frappant. Bien que les organisations reconnaissent l'importance de l'IA, elles sous-estiment souvent le rôle crucial d'une stratégie de gestion de l'information dans la réussite de son implémentation. Seulement 17 % des entreprises pensent qu'une stratégie de gestion de l'information efficace est essentielle pour assurer un retour sur investissement (ROI) après des dépenses en IA. Pourtant, les organisations avec une stratégie de gestion de l'information mature ont 15 fois plus de chances de profiter des avantages de l'IA.

« Si nous donnons la priorité à la mise en place de garde-fous et renforçons la formation des employés sur l'IA, les opportunités seront illimitées » conclut Bojana Bellamy, Présidente du CIPL. Avec ces résultats, AvePoint souligne la nécessité urgente pour les entreprises de revoir et d'améliorer leurs stratégies de gestion de l'information afin de maximiser les bénéfices de l'intelligence artificielle et de minimiser les risques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.