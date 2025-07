Vie privée : peut-on faire confiance au nouveau ChatGPT Agent ?

ChatGPT Agent offre une protection renforcée, mais OpenAI appelle à votre vigilance face aux risques liés à la vie privée.

17 juillet 2025 – OpenAI a lancé ChatGPT Agent, une nouvelle fonctionnalité qui fusionne les compétences d’Operator et de la navigation avancée. Cet agent peut interagir directement avec des sites web, récupérer des informations, et même accéder à des données personnelles. Que deviennent ces données ? Qui peut y accéder, et dans quelles conditions ?

Une IA autonome, mais encadrée

ChatGPT Agent peut interagir directement avec des sites web et accéder à des éléments sensibles de votre vie privée, comme des calendriers ou des comptes en ligne. Pour exécuter ses tâches, l’agent stocke temporairement certaines informations, mais toujours dans un cadre strict.

Avant toute action sensible, comme envoyer un formulaire ou finaliser une réservation, l’agent demande une confirmation explicite. Un mode observation renforce la supervision humaine pour les tâches critiques, notamment l’envoi d’e-mails.

ChatGPT Agent refuse systématiquement les demandes jugées à haut risque pour votre vie privée, telles que paiements et transactions financières. Pour prévenir les abus, l’agent a été formé à détecter et bloquer les attaques par injection rapide.

Une hiérarchie rigoureuse des priorités guide ses décisions. Seules les requêtes fiables sont suivies et l’utilisateur reçoit une alerte en cas de doute.

OpenAI assure également que les données saisies via le navigateur distant ne sont pas enregistrées sur ses serveurs. Il reste possible de supprimer en un clic l’historique de navigation.

Enfin, le mode de prise de contrôle sécurisé permet d’interagir directement avec les sites web sans que le ChatGPT Agent ne conserve vos saisies.

Des garanties, mais pas d’infaillibilité

Pour protéger la vie privée, OpenAI a intégré des garde-fous solides au sein du ChatGPT Agent. Mais la montée en puissance des interactions web augmente mécaniquement l’exposition potentielle des données personnelles.

Même en lecture seule, l’accès à certains comptes via des connecteurs reste soumis aux politiques des sites tiers. Un terrain qui échappe partiellement au contrôle d’OpenAI.

Par le passé, Operator restreignait les interactions sensibles et la recherche approfondie évitait les données personnelles. ChatGPT Agent, plus polyvalent, ouvre cependant la porte à de nouveaux risques. Cela rend les garanties de sécurité plus vulnérables et les questions de vie privée plus pressantes.

Encore en phase initiale, l’agent présente des limites claires comme les diaporamas en version bêta, une prise en charge partielle de certains formats de fichiers… OpenAI promet des améliorations progressives, notamment sur la pertinence des résultats et la réduction du besoin de supervision humaine.

Mais la confiance des utilisateurs se gagnera sur deux fronts : la transparence et l’efficacité réelle des protections.

Un programme de Bug Bounty accompagne le déploiement. OpenAI invite la communauté à détecter d’éventuelles failles.

