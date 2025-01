Wolof et pulaar : des langues africaines intégrées aux modèles d’IA d’Orange

Orange annonce un projet novateur qui vise à intégrer les langues régionales africaines dans les modèles d’IA générative. Cette initiative, en collaboration avec OpenAI et Meta, ambitionne de renforcer l’inclusion numérique en Afrique.

Une IA au service des langues locales

Je découvre qu’Orange travaille à améliorer les modèles d’intelligence artificielle existants pour inclure des langues africaines comme le wolof et le pulaar. Ces langues, parlées respectivement par 16 millions et 6 millions de personnes en Afrique de l’Ouest, sont souvent absentes des technologies numériques actuelles. Selon Orange, cette initiative permettra aux populations locales de communiquer naturellement dans leurs langues via des outils numériques. Les modèles seront accessibles gratuitement pour des usages non commerciaux, comme l’éducation ou la santé publique. Pour moi, cela montre une réelle volonté de démocratiser l’accès à la technologie.

Orange s’appuie sur les modèles Whisper d’OpenAI et Llama de Meta pour adapter les technologies existantes. Cette collaboration vise à créer des modèles capables de reconnaître les langues parlées et écrites dans les 18 pays où Orange est présent en Afrique. Ce projet, prévu pour le premier semestre 2025, inclut également un soutien aux startups locales. Orange souhaite ainsi favoriser l’innovation en matière d’IA sur le continent. L’objectif à long terme est clair : rendre l’IA accessible à tous, y compris aux populations analphabètes.

Une démarche responsable et européenne

Au-delà de l’Afrique, Orange signe un accord avec OpenAI pour intégrer ses modèles d’IA en Europe. Les données seront traitées et hébergées localement afin de garantir leur conformité avec les normes européennes. Cette approche s’inscrit dans la vision d’une IA responsable, où Orange privilégie des solutions adaptées et durables. L’entreprise entend limiter l’impact environnemental de l’IA et de réduire aussi les coûts pour les utilisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.