2025 : l’année où tout le monde s’est mis à détester l’IA

En trois ans, l’intelligence artificielle a changé de statut. Elle est passée de promesse brillante à voisine bruyante. En 2025, l’enthousiasme a laissé place à une fatigue visible. Pourquoi ?

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Car les promesses rapides ont rencontré la réalité des territoires, des bureaux et des écrans. L’IA s’est invitée partout sans demander la permission. Et elle a apporté des problèmes très concrets, difficiles à ignorer plus longtemps. Alors désormais, beaucoup regardent l’IA avec méfiance

Les centres de données dans le viseur des communes

Dans de nombreuses petites villes américaines, l’arrivée de centres de données a laissé des traces. Des habitants parlent d’odeurs persistantes et de poussières inquiétantes. Des associations évoquent une hausse des risques sanitaires liés aux rejets industriels..

Face à cette pression, des communautés rurales ont décidé de réagir. Des projets entiers ont alors rencontré une résistance locale inhabituelle. Des conseils municipaux ont ralenti des permis de construire. Des réunions publiques ont attiré plus de monde.

Des banderoles ont fleuri près de terrains promis aux data centers. La mobilisation s’est étendue des Grands Lacs au Nord-Ouest Pacifique. Car pour beaucoup d’habitants, ces infrastructures apportent peu d’emplois durables.

Et pourtant, elles prennent beaucoup d’espace, accaparent l’eau et consomment une énergie massive. Elles modifient l’équilibre de quartiers calmes. L’eldorado promis ressemble davantage à une contrainte permanente.

Ces résistances locales ont alors gagné une visibilité nationale. Des collectifs se coordonnent entre États. Des recours juridiques apparaissent sur des projets similaires.

Service client, arnaques et colère sociale : trop, c’est trop

Au bureau, l’IA a aussi changé l’ambiance. Des entreprises testent des agents numériques pour gérer les demandes clients. Visa, par exemple, a annoncé vouloir confier l’accès à des données financières à des agents automatisés. Les échanges passent moins par des personnes réelles.

Inutile de vous dire que les consommateurs montrent peu d’enthousiasme face à ces robots conversationnels. Beaucoup préfèrent raccrocher que discuter avec une voix synthétique. Des enquêtes signalent d’ailleurs une satisfaction en baisse. Certains clients accusent même des agents humains d’être des IA.

Cette méfiance dépasse le simple service client. Des créateurs de fausses œuvres profitent de nouveaux outils réalistes. Des arnaques circulent plus vite sur Facebook. Des comptes diffusent des messages racistes amplifiés par des algorithmes. L’IA aide autant les escrocs que les entreprises.

Des mouvements citoyens se sont structurés face à cette dérive. Pause AI demande un arrêt temporaire des développements. Des grèves de la faim ont marqué San Francisco et Londres. Des manifestations ont dénoncé la surveillance automatisée. Des systèmes comme Flock Safety concentrent une partie des critiques.

Pollution, centres de données, service client automatisé et arnaques ont fait basculer l’opinion publique contre l’IA en 2025.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.