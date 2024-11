7 styles Midjourney qui vont transformer vos images IA en véritables œuvres d’art

Vous avez envie de transformer vos images IA en véritables œuvres d’art ? Grâce à Midjourney, une simple série de chiffres peut métamorphoser n’importe quelle image en chef-d’œuvre visuel. Découvrez dès maintenant ces sept styles Midjourney chacun avec son propre code.

Dans le vaste univers des générateurs d’images IA, Midjourney se démarque par sa capacité unique à jouer avec les styles visuels. Désormais, vous pouvez donner une ambiance totalement différente à une image en ajoutant simplement une suite de chiffres à votre invite. C’est alors la magie de Midjourney et de ses fameuses références de style. Ainsi, avec des milliards de combinaisons possibles, vous pouvez créer une multitude d’ambiances.

Midjourney, l’outil idéal pour transformer vos images dans n’importe qu’elle style

Midjourney, l’outil de génération d’images IA qui ne cesse de nous surprendre. Aujourd’hui, je vous présente les sept références de style qui, selon moi, peuvent transformer n’importe quelle image IA en véritable chef-d’œuvre. Que vous soyez débutant ou expert, ces astuces vont vous faire voir Midjourney sous un nouveau jour.

La magie de Midjourney réside dans son habileté à modifier le style d’une image en fonction d’un simple code de référence, un nombre entre 1 et 10 chiffres ou même en ajoutant un mot comme « aléatoire ». Et croyez-moi, ces codes de style changent tout ! Ainsi, un même invite peut se transformer de manière radicale, passant d’un effet romantique à un style de gravure dramatique.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Midjourney se distingue des autres outils comme Ideogram, Flux ou Adobe Firefly ? C’est justement grâce à cette variété de styles possibles qui permet de personnaliser chaque image selon vos envies.

Les 7 styles Midjourney à essayer sans modération

Pour explorer ces styles Midjourney, prenons par exemple ce prompt : « Un phare solitaire sur une falaise côtière rocheuse à l’heure dorée. Les vagues s’écrasent contre les rochers en contrebas, créant des embruns. Des fleurs sauvages côtières poussent au premier plan, se balançant au gré du vent. De fins nuages sillonnent le ciel chaud du coucher de soleil, projetant de longues ombres. Le phare est blanc avec des bordures rouges, se dressant haut sur le paysage spectaculaire. Quelques oiseaux de mer planent au loin ».

Style Midjourney n°1 : Le monde en pastel

Avec cette référence de style, nous obtenons une ambiance douce et poétique, presque sortie d’un rêve. Le code –sref 1324941598 ajoute donc une teinte rose délicate qui rappelle les cerisiers en fleurs et les couchers de soleil d’été. Par conséquent, Midjourney transforme ici le phare et les rochers en éléments oniriques. Cela crée une atmosphère romantique et paisible.

Style n°2 : L’effet vintage de vieille photographie

Envie de remonter le temps ? Ce code, –sref 1435990713, vous permet alors de donner à votre image une allure rétro avec des tons sépia. Ce style ajoute également effet granuleux et profond qui fait immédiatement penser aux photos anciennes.

Style n°3 : L’énigme des fleurs sauvages violettes

Ce code de style est pour les amateurs de mystère et de mélancolie. En ajoutant le code –sref 1798457390 à votre invite, vous obtiendrez une image aux teintes violet sombre. Par ailleurs, ce style est le seul à ajouter une silhouette humaine au paysage.

Style n°4 : Le charme du noir et blanc

Simple, mais puissant, le style noir et blanc, au code –sref 1872206420, transforme l’image en une œuvre graphique minimaliste. Le phare devient plus angulaire, les ombres sont accentuées, et l’ensemble prend une allure abstraite.

Style n°5 : L’explosion de jaune

C’est celui que je préfère le plus ! Avec le code –sref 2579690665, l’image explose de couleurs, et le jaune en particulier est intensifié. Cela donne un effet numérique éclatant. Ce style réchauffe l’image, comme si elle était presque vivante.

Style n°6 : Du rose, du rose et encore plus de rose

Si le premier style en rose vous semblait doux, attendez de voir celui-ci. Le code –sref 20240916 amplifie l’intensité de cette couleur. Le ciel semble prêt pour une tempête, ce qui crée un contraste saisissant avec le phare blanc.

Style n°7 : Une nuit sombre et orageuse

Enfin, voici un style parfait pour les fans de drames marins. Avec le code –sref 448502317, l’image prend une allure de gravure ancienne. On dirait que le phare et les vagues sont peints à la main.

Et vous, quel style Midjourney vous attire le plus pour vos propres créations ? Ou bien, avez-vous une autre référence à conseiller ? N’hésitez pas à en parler dans les commentaires

