Adobe Illustrator : guide complet des outils IA proposés par l’outil

Adobe Illustrator est un outil puissant pour les graphistes, les illustrateurs et les designers. Il automatise et optimise la création graphique en un temps record. Vous voulez en savoir plus sur cet outil ? Lisez cet article.

Vous voulez créer des images vectorielles percutantes ? L’intelligence artificielle peut simplifier votre travail ! Dans ce contexte, Adobe Illustrator intègre désormais des fonctionnalités IA puissantes. Ces innovations boostent votre créativité et améliorent votre productivité. Ne perdez plus de temps sur les détails ! Laissez l’IA d’Illustrator faire le travail technique pendant que vous vous concentrez sur l’essentiel : créer des designs époustouflants. Lancez-vous et libérez votre potentiel créatif !

Présentation d’Adobe Illustrator

Adobe Illustrator utilise les technologies d’intelligence artificielle pour transformer la création graphique. Cette version avancée simplifie considérablement la conception vectorielle et automatise des tâches répétitives.

Grâce à l’IA, Illustrator peut reconnaître et corriger les formes, suggérer des palettes de couleurs harmonieuses, et convertir des croquis en graphiques vectoriels en quelques secondes. Illustrator IA s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux professionnels.

Quelles sont les fonctionnalités offertes par Adobe Illustrator IA ?

Voici les fonctionnalités proposées par l’outil Adobe Illustrator basé sur IA :

Remplir rapidement les formes

Grâce à l’IA, vous pouvez générer plusieurs options de remplissage à partir de simples invites textuelles. Cela accélère le processus de conception et améliore la cohérence visuelle de vos projets.

Texte en graphique vectoriel

Utilisez Adobe Illustrator pour transformer des invites textuelles en graphiques vectoriels personnalisables. Il peut s’agir des icônes, des scènes ou des motifs. Cette fonctionnalité utilise l’IA pour générer des assets que vous pouvez modifier et adapter à vos besoins spécifiques, réduisant ainsi le temps de création.

Générer des couleurs à l’aide de simples prompts

Modifiez les schémas de couleurs de vos œuvres en quelques clics avec des suggestions basées sur l’IA. Cela vous donne la possibilité de tester différentes palettes sans avoir à les ajuster manuellement. Vous aurez ainsi plus de flexibilité et de créativité dans la gestion des couleurs de vos projets​.

Modification des polices

Identifiez et modifiez les polices dans des images ou du texte vectorisé grâce à ce nouvel outil. Il recherche des correspondances dans les polices Adobe et celles présentes sur votre ordinateur. Cela facilite la vectorisation du texte et la continuité du design​.

Mockup

Créez des prototypes visuels réalistes en appliquant des œuvres vectorielles sur des objets réels comme des emballages ou des vêtements. Illustrator ajuste automatiquement le graphisme aux courbes et aux contours de l’objet.

Prise en main d’Adobe Illustrator basé sur l’intelligence artificielle

Pour commencer, téléchargez et installez le logiciel via Adobe Creative Cloud. Une fois fait, ouvrez Illustrator et explorez l’interface pour vous familiariser avec les outils de base. Les fonctionnalités IA comme « Text to Vector Graphic » sont accessibles via le menu « Fenêtre » ou la barre contextuelle.

Faites des exercices simples comme créer et modifier des formes en utilisant l’outil de forme et les options de transformation. Maîtrisez le Pen Tool, c’est essentiel pour dessiner des tracés vectoriels précis. Vous devez également apprendre à utiliser les pinceaux pour ajouter des effets artistiques à vos créations.

Les outils essentiels

Certains outils sont essentiels pour créer des designs professionnels et efficaces. Ils offrent une flexibilité pour personnaliser vos créations tout en maintenant un contrôle précis sur les détails.

Sélection (V)

Cet outil vous permet de sélectionner un objet en cliquant dessus ou de cliquer-glisser s’il y a de nombreux éléments. Pour redimensionner de manière proportionnelle, maintenez la touche Maj enfoncée, puis rétrécissez ou élargissez l’objet.

Sélection directe (A)

Cet outil vous permet de sélectionner des points d’ancrage individuels ou des segments de tracés. C’est idéal pour ajuster précisément la forme d’un objet sans affecter l’ensemble du groupe​.

Lasso (Q)

Dessinez autour des éléments pour les sélectionner de manière libre. C’est pratique si vous avez des illustrations denses.

Pinceau (B)

Créez des coups de pinceau vectoriels pour imiter des traits de peinture. Vous pouvez ajuster la largeur, la forme et la texture des traits via les bibliothèques de pinceaux ou en créant vos propres pinceaux.

Outil dégradé (G)

Appliquez des transitions douces entre plusieurs couleurs sur des formes et du texte. Vous pouvez choisir parmi différents types de dégradés (linéaire, radial ou libre). Vous voulez ajouter des couleurs ? Cliquez simplement sur la barre de dégradé et ajustez les points de nuances pour obtenir l’effet souhaité​.

La communauté

Adobe met à votre disposition un forum officiel. Vous pouvez y poser des questions, obtenir des réponses et apprendre des experts. C’est une excellente plateforme pour échanger avec d’autres utilisateurs sur des sujets variés, des astuces aux problèmes techniques​.

Il existe aussi un serveur Discord dédié à Adobe Illustrator. Discutez en temps réel avec des professionnels et d’autres passionnés de design graphique sur cette plateforme. C’est un endroit idéal pour recevoir des conseils, participer à des discussions de groupe, et rester à jour avec les dernières tendances​. A part les forums, Adobe offre un support complet avec des tutoriels et des guides disponibles sur leur site.

Support de client

Vous pouvez contacter Adobe via de nombreux canaux. Pour accéder au chat, connectez-vous à votre compte Adobe, puis rendez-vous dans la section « contact » de la plateforme. Adobe vous mais en liaison avec un assistant virtuel. Il vous dirige vers un agent humain si c’est nécessaire. Vous préférez l’appel téléphonique, appelez le 800-915-9428.

Quels sont les avantages d’utiliser Adobe Illustrator ?

Adobe Illustrator IA offre plusieurs avantages significatifs pour les designers. Voici quelques points forts :

Efficacité accrue

Les outils IA d’Illustrator créent des illustrations rapidement, sans passer des heures à chercher ou à dessiner des éléments spécifiques. Cela libère du temps pour se concentrer sur les aspects plus créatifs des projets.

Créativité illimitée

Explorez rapidement de nouvelles idées et styles grâce aux fonctionnalités génératives IA. Cela encourage l’expérimentation et permet de sortir des sentiers battus en essayant différentes combinaisons de couleurs et de designs​.

Les points faibles d’utiliser Adobe Illustrator

Adobe Illustrator IA présente quelques inconvénients à considérer :

Courbe d’apprentissage abrupte

Adobe Illustrator intègre de nombreux outils et fonctionnalités. Cela peut être intimidant pour les débutants. Il faut du temps pour maîtriser les techniques avancées et utiliser le logiciel efficacement​.

Coût élevé

L’abonnement à Illustrator est assez coûteux, surtout pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels. Les plans pour les équipes sont encore plus onéreux, ce qui peut limiter l’accès pour certains utilisateurs​.

Support limité pour les graphiques raster

Illustrator est principalement conçu pour les graphiques vectoriels. Il gère mal les images bitmap ou raster, cela peut entraîner une perte de qualité ou des résultats indésirables​.

Exigences matérielles élevées

Illustrator est gourmand en ressources et nécessite un matériel performant pour fonctionner de manière fluide. Les utilisateurs sur des systèmes moins puissants peuvent rencontrer des ralentissements ou des problèmes de réponse du logiciel.

Compatibilité des fichiers

Les fichiers Illustrator utilisent le format .ai. Cela peut poser des problèmes de compatibilité avec d’autres logiciels de design. Pour éviter les ennuis, vous devez les exporter dans des formats plus universels comme .png, .jpg ou .svg.

Qui peut utiliser Adobe Illustrator ?

Adobe Illustrator AI s’adapte à de nombreuses personnes :

graphistes professionnels : pour créer des logos, des illustrations, des icônes, des motifs ;

: pour créer des logos, des illustrations, des icônes, des motifs ; illustrateurs et artistes numériques : ceux qui cherchent à transformer des idées en graphiques vectoriels éditables et à expérimenter avec des styles et des couleurs ;

: ceux qui cherchent à transformer des idées en graphiques vectoriels éditables et à expérimenter avec des styles et des couleurs ; concepteurs de produits et de packaging : ces professionnels peuvent profiter des fonctionnalités comme mockups pour visualiser des designs dans des contextes réalistes ;

: ces professionnels peuvent profiter des fonctionnalités comme mockups pour visualiser des designs dans des contextes réalistes ; agences de création et équipes de design : travailler sur plusieurs projets simultanément ;

: travailler sur plusieurs projets simultanément ; débutants ambitieux : bien que la courbe d’apprentissage soit abrupte, Illustrator AI offre des outils puissants pour ceux qui souhaitent se lancer sérieusement dans le design graphique. Adobe offre de nombreux tutoriels et ressources pour apprendre les bases et les techniques avancées​.

Le prix d’abonnement d’Adobe Illustrator

Le plan basique

Le plan de base d’Adobe Illustrator coûte 26,21 euros par mois. Il inclut 100 Go de stockage dans le cloud, 500 de crédits génératifs, plus de 20 000 polices. Vous aurez également un accès sur des millions de dessins, de photos, de vidéos, de templates gratuits.

Le plan entreprise

Vous gérez une équipe ? optez pour le module entreprise en déboursant 33,49 euros par mois par licence. Avec ce plan, vous bénéficierez de 1To de stockage Cloud, de 500 de crédits génératifs, des milliers de modèles gratuits accessibles sur le web et les appareils mobiles, de 20 000 polices, des tutoriels pour tous les niveaux, etc.

Adobe Illustrator est-il disponible en version gratuite ?

Adobe Illustrator vous propose un essai gratuit de 7 jours. Vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités avec les dernières mises jour. Il vous permet de dessiner des logos, des images vectorielles, des icônes. La taille des rendus s’adapte automatiquement avec le support que vous utilisez.

