Alibaba Quark : le géant chinois entre dans la guerre des lunettes IA

Avec ses lunettes IA Quark, Alibaba entre de plain-pied dans une guerre technologique déjà sous tension. Le géant chinois veut s’imposer face aux poids lourds du secteur et compte bien bousculer l’ordre établi.

Vous pensiez que la bataille des casques et lunettes IA se jouait uniquement entre Meta, Apple et Samsung ? Pas du tout. C’est vrai que Meta contrôle environ 80 % du marché des casques VR avec sa gamme Quest. Apple joue aussi la carte du premium avec son Vision Pro. Samsung, lui, a dégainé en octobre son Galaxy XR, boosté par l’IA de Google.

Mais Alibaba vient de joindre la partie, et l’entreprise n’a pas l’intention de jouer les figurants. Elle dévoile Quark, des lunettes à l’apparence tout ce qu’il y a de plus normale, mais dopées à l’IA. Alors, qu’est-ce qu’elles ont dans le ventre ?

Quark : des lunettes IA qui cachent bien leur jeu

C’est à la World Internet Conference, en Chine, qu’Alibaba a levé le voile sur ses lunettes IA Quark. Le premier constat ? Elles ressemblent à des lunettes classiques. Ce qui est déjà un argument de poids face aux énormes visières futuristes de certains concurrents.

#Alibaba just launched Quark AI Glasses! Powered by the Qwen model, this is the first time Qwen has moved from screen to the physical world. Get ready for the first-person view recording. @Alibaba_Qwen @AlibabaGroup #AIglasses pic.twitter.com/xpEGmgJW8E — National Business Daily (@NBDPress) November 27, 2025

C’est une approche minimaliste qui pourrait séduire celles et ceux qui refusent de transformer leur visage en station spatiale. Sous cette apparence sage, les lunettes embarquent pourtant du lourd. Elles fonctionnent grâce à l’application maison et au modèle IA Qwen, déjà utilisé dans tout l’écosystème Alibaba.

En plus, les lunettes IA Quark se greffent naturellement à Alipay, Taobao et les autres services du groupe. Chaque déplacement devient une occasion d’appeler l’IA, sans sortir son smartphone.

Le produit est déjà disponible sur Tmall, JD.com et Douyin. Les premières ventes ne sont pas encore connues, mais vu l’effervescence autour de la catégorie, il y a fort à parier que la demande grimpe vite. Et qu’en est-il du prix ? Elles sont vendues à 1 899 yuans, soit autour de 268 dollars. C’est un prix bien plus accessible que celui des champions occidentaux.

Un assistant personnel instantané

Contrairement aux casques VR, les lunettes IA Quark ne veulent pas vous projeter dans un autre monde. Leur mission est de devenir un assistant personnel instantané, toujours prêt à répondre dès que vous posez les yeux quelque part.

*Everyone* in the AR space should pay close attention to Alibaba's Quark AI Glasses release @ ~$270



Their fintech and shopping integration is literally only possible within the Chinese market, right now.



China's vast QR-based payments infrastructure will allow users to grab… pic.twitter.com/oPsOOtEEHb — will yeh ᯅ/acc (@willyayy) November 27, 2025

C’est là que la stratégie d’Alibaba devient intéressante. Comme le rappelle l’analyste Li Chengdong, les forces du groupe sont le e-commerce, les paiements et les services du quotidien. Et précisément, les lunettes IA Quark s’inscrivent dans cette logique. Celle de faciliter chaque action. Mais aussi de fluidifier chaque consultation et de capter l’utilisateur avant qu’il ne sorte son téléphone.

Car au fond, Alibaba ne cherche pas seulement à vendre un gadget. Le géant veut se positionner sur la prochaine passerelle d’accès au trafic, celle qui pourrait remplacer le smartphone dans quelques années. Et dans un marché chinois où la concurrence est féroce, chaque nouvelle porte d’entrée compte.

