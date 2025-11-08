Anthropic : le grand rival d’OpenAI s’installe à Paris

Après OpenAI, un autre géant de l’intelligence artificielle débarque en France. Anthropic, la société derrière le chatbot Claude, installe ses serveurs et ambitions à Paris.

La start-up américaine fondée par d’anciens d’OpenAI a ouvert des bureaux à Paris et à Munich. Avec un Claude qui parle enfin français et des clients prestigieux comme L’Oréal, Sanofi ou Doctolib, Anthropic vient chasser sur les terres de ChatGPT et Gemini.

Anthropic pose ses valises dans la capitale française

La start-up américaine fondée en 2021 par d’anciens ingénieurs d’OpenAI, poursuit sa route. Ce 7 novembre, Anthropic a annoncé l’ouverture de bureaux à Paris et à Munich. Ceux-ci viennent donc compléter son réseau déjà présent à Londres, Dublin et Zurich.

Anthropic veut ainsi s’ancrer durablement sur le marché européen, qui est devenu « la région à la croissance la plus rapide », avec un chiffre d’affaires multiplié par 9 en un an. Je trouve que c’est pas mal pour un acteur qui compte déjà 300 000 clients professionnels et une valorisation de 183 milliards de dollars.

Pour séduire les entreprises hexagonales, Anthropic mise donc sur Claude, son agent conversationnel concurrent de ChatGPT. Et la bonne nouvelle, c’est que cette IA parle désormais un français impeccable. Le chatbot d’Anthropic peut également comprendre nos expressions locales, nos normes réglementaires et même nos tics de langage bien français.

Par ailleurs, avec cette arrivée à Paris, Anthropic vise les professionnels plutôt que le grand public. C’est une stratégie qui la distingue de ses rivaux OpenAI et Google. Et la start-up américaine n’arrive pas en terrain vierge, car L’Oréal, Sanofi, Qonto, Doctolib, Pigment ou encore Dust utilisent déjà ses services pour leurs opérations critiques.

Ces partenariats témoignent donc d’une confiance solide dans la technologie de Claude. Ce chatbot qui est réputé pour sa sécurité et son alignement éthique. Ce sont deux points clés dans un contexte où les IA génératives font encore débat.

Et malgré les poursuites judiciaires liées à l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner ses modèles, Anthropic avance vite et semble prête à tenir tête à OpenAI et Google sur leur propre territoire.

