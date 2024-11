Apple prépare Siri 3.0 pour rivaliser avec ChatGPT… mais ce sera pour 2026

Apple semble prêt à redonner vie à Siri. Actuellement, l’assistant virtuel de la marque est largement dépassé par ses concurrents, comme ChatGPT ou Google Gemini. Mais d’ici quelques années, cela pourrait changer.

Apple envisage de transformer Siri en un agent conversationnel beaucoup plus performant, capable de rivaliser avec les plus grands noms de l’IA, un Siri 3.0.

Actuellement, Siri souffre de ses limitations face aux assistants vocaux des géants de la tech. Bien qu’Apple ait introduit quelques ajustements dans iOS 18, le fond du système n’a pas évolué de manière significative. Mais selon les informations de Bloomberg, cela pourrait changer avec Siri 3.0, prévu pour 2026. Apple prévoit d’intégrer des grands modèles de langage (LLM) pour rendre son assistant plus puissant et capable de répondre à des questions complexes. L’idée est de rendre Siri plus intelligent et plus réactif, sur le même modèle que ChatGPT.

Siri à la hauteur de la concurrence ?

L’objectif d’Apple est clair : concurrencer directement ChatGPT et Google Gemini. Siri pourrait bientôt dépasser son rôle actuel d’assistant basique pour devenir un véritable agent conversationnel. Il pourrait non seulement répondre à des questions complexes, mais aussi interagir de manière plus fluide avec des applications tierces ou des systèmes domotiques. Cette évolution permettra à Siri de se connecter à un large éventail de services tout en maintenant un niveau élevé de sécurité des données.

Cependant, si vous attendiez une révolution dans la prochaine mise à jour, il faudra faire preuve de patience. D’après les prévisions, la nouvelle version de Siri ne devrait pas arriver avant 2026. Un lancement est envisagé pour le printemps de cette année-là, après un développement et un ajustement minutieux. D’ici là, les autres acteurs de l’IA auront probablement fait des avancées considérables.

La vision d’Apple pour son assistant vocal semble ambitieuse. Siri pourrait bien devenir aussi puissant que ChatGPT tout en étant plus intégré à l’écosystème Apple. Toutefois, cette promesse nécessite du temps et beaucoup de travail. Entre-temps, la concurrence continuera d’évoluer et il sera intéressant de voir si Apple réussira à surpasser ses rivaux.

