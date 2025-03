Après TikTok et les faux médecins, de faux malades font leur cirque sur Instagram

Vous pensiez avoir tout vu sur Instagram ? Cette nouvelle tendance dérangeante va vous faire réfléchir. Après les faux médecins qui envahissent TikTok, de faux malades s’invitent sur Instagram pour vendre des rêves.

Des influenceurs atteints de trisomie 21 envahissent les réseaux. Le problème ? Ils n’existent pas. Ce sont des avatars générés par IA, utilisés pour attirer l’attention… et vendre des contenus pour adultes sur des plateformes comme OnlyFans ou Fanvue. Le scandale grandit.

Depuis quelques semaines, plusieurs comptes Instagram prétendent représenter des influenceurs atteints du syndrome de Down. L’un des plus populaires, @mariadopari, affiche plus de 148 000 abonnés. En apparence, ce profil semble sincère, avec des vidéos quotidiennes et une communication régulière. Mais selon les enquêteurs de 404 Media, tout est faux.

Les créateurs de ces comptes récupèrent des vidéos existantes. Ils remplacent les visages par des images générées artificiellement qui donnent l’apparence de personnes porteuses de handicap. Le contenu est ensuite utilisé pour vendre des photos explicites, en exploitant la fétichisation du handicap.

Cette vidéo met en lumière des dérives similaires déjà observées sur TikTok avec de faux profils IA.

Une mécanique bien huilée

Les faux influenceurs utilisent souvent les mêmes vidéos et biographies. Ils recyclent les mêmes phrases et renvoient vers les mêmes pages payantes. Certaines publications affichent même le terme « OnlyDown« , détournement de « OnlyFans« , pour appâter les curieux.

Leurs visages paraissent réalistes au premier regard. Cependant, des détails révèlent la supercherie : une expression figée, des doigts mal dessinés ou des bijoux déformés. Ces erreurs techniques trahissent l’origine artificielle des images.

Des plateformes trop lentes à réagir

Instagram héberge ces comptes de faux malades depuis plusieurs semaines. Malgré les signalements, beaucoup restent actifs. Les plateformes n’ont pas encore mis en place de véritables outils pour détecter ce genre de contenu.

Cette absence de régulation inquiète de nombreux spécialistes. Ils rappellent que ces pratiques détournent une image sensible à des fins commerciales.

Pour l’instant, aucune loi n’interdit clairement la création de profils IA exploitant une condition de santé. De ce fait, les faux influenceurs prolifèrent sans être inquiétés.

Pour mieux comprendre la réalité de la trisomie 21, regardez cette vidéo.

En outre, les experts réclament des règles strictes. Ils demandent une intervention des réseaux sociaux et des législateurs pour protéger les communautés vulnérables. Ils soulignent aussi la nécessité de contrôler l’utilisation des visages synthétiques dans le contenu payant.

En somme, cette affaire montre à quel point l’IA peut dériver. Sans régulation, elle devient un outil de manipulation, utilisé même pour exploiter le handicap.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.