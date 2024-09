Arnaque au faux Brad Pitt : protégez votre mère sur les réseaux sociaux

Deux femmes ont perdu plusieurs centaines de milliers d’euros après une arnaque en Espagne. Ces victimes étaient persuadées de communiquer avec la star du cinéma américain Brad Pitt.

Ces femmes pensaient qu’elles vivaient une histoire d’amour avec Brad Pitt, mais elles étaient en réalité des victimes de cybercriminels. Ceux-ci se sont fait passer pour cette star hollywoodienne afin de leur soutirer de l’argent.

Une escroquerie de grande envergure

Cinq individus ont été arrêtés en Espagne pour avoir soutiré 325 000 euros à deux femmes. Ils se faisaient passer pour la légende du cinéma américain, Brad Pitt, sur WhatsApp et en ligne d’après la déclaration de la police espagnole ce lundi 23 septembre.

Les cybercriminels sont entrés en contact avec leurs victimes présumées sur un site web destiné aux fans de Brad Pitt. Au fil du temps, les arnaqueurs leurs ont fait croire « qu’elles avaient une relation sentimentale avec lui », a informé la Guardia Civil dans un communiqué.

« Ils ont également utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour échanger des messages et des courriels avec les deux femmes jusqu’à ce qu’elles croient qu’elles discutaient via WhatsApp avec Brad Pitt lui-même ».

Ensuite, les membres du gang ont proposé à leurs cibles d’investir dans des projets qui n’existaient pas.

Les victimes sont des femmes fragiles

Ce gang d’escrocs avait ciblé deux femmes vulnérables. L’une des victimes, originaires d’Andalousie, dans le sud du pays, a perdu une somme qui s’élève à 175 000 euros. La seconde, un résident du Pays basque (nord), a perdu 150 000 euros.

Selon le communiqué, « Les cybercriminels […] ont étudié leurs réseaux sociaux et dressé leur profil psychologique, découvrant ainsi que les deux femmes étaient […] vulnérables, présentant des carences affectives et un état dépressif ». D’après la même source, Brad Pitt leur a promis « une relation romantique et un avenir ensemble ».

Notons qu’après l’arrestation de ces membres présumés du gang, la police a pu récupérer 85 000 euros sur les 325 000 euros escroqués.

Durant les perquisitions, les enquêteurs ont également saisi plusieurs téléphones portables, deux ordinateurs personnels, des cartes bancaires. Ils ont aussi récupéré un journal intime « dans lequel étaient consignées les phrases utilisées par les fraudeurs pour tromper leurs victimes ».

Ne vous faites pas avoir, le cœur de Brad Pitt est déjà pris

Après son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt est en couple avec la joaillière Ines de Ramon. Après presque deux ans de relation, ils filent le parfait amour.

Rappelons que ce couple a été aperçu ensemble pour la première fois en novembre 2022. Au fil du temps, ils ont multiplié leurs apparitions publiques.

On les a vu récemment sur le tapis rouge du LACMA Art + Film Gala ou encore durant un concert à Paris et à la Mostra de Venise. Bref, ils s’aiment et ne se lâchent plus.

« C’est la première fois que Brad Pitt officialise une relation depuis son divorce. Il présente Inès comme sa petite-amie, » a confié une source proche de cet acteur à People. Certes, ils ont 26 ans d’écart, mais ils sont « très heureux ».

Apparemment, l’acteur reçoit beaucoup de soutien de la part de sa copine pour son divorce assez houleux avec son ex-femme.

