Il se fait voler 200 000 € sur internet, et va devoir payer toute sa vie

Les arnaques sur internet sont de plus en plus fréquentes et touchent des milliers de personnes. À cause d'une fraude, Michael, âgé de 52 ans, a perdu 200 000 euros. Voici son récit, un drame financier qui marquera sa vie à jamais.

Une fois de plus, l'histoire de Michael montre que les arnaques sur internet ne touchent pas que les autres. Michael a pressé un bouton orange, « Alertez-vous », pour signaler son problème. Malheureusement, en quatre jours seulement, 200 000 euros ont disparu de son compte bancaire. « On va devoir rembourser jusqu'à la fin de notre vie », dit-il, exprimant son désarroi total.

Michael et sa femme victimes de deux escroqueries dévastatrices cette année

Prenons le cas de Michael et de sa femme, qui ont subi non pas une, mais deux escroqueries cette année. Au départ, ils ont versé plus de 7 000 euros sur un compte, croyant aider leur fils. Par contre, peu après, une seconde escroquerie a frappé encore plus fort. « Me voilà sur la paille, avec une nouvelle maison en hypothèque et une vie gâchée », se lamente Michael.

Grâce à une fausse information sur les réseaux sociaux, Michael a été attiré dans le piège. « Ma femme a vu passer une info qui expliquait comment Sandrine Dans aurait gagné de l'argent », explique-t-il.

Donc, tout ce qu'il avait à faire, selon l'annonce, était d'investir dans les bitcoins pour accroître ses économies. En seulement quatre opérations, les 200 000 euros ont été volés de son compte, fruit de la vente de sa maison.

Alors, la situation s'est aggravée. « On aurait pu vivre décemment sans penser à rien. Maintenant, on se retrouve avec un loyer très important, on ne mange qu'une seule fois par jour et on se retrouve sans rien », nous confie Michael, abattu. Au contraire, avant cette arnaque, la vie semblait pleine de promesses.

Pièges internet : intelligence artificielle et faux profils de célébrités

L'arnaque qui a piégé Michael est un type de phishing répandu sur les réseaux sociaux. Les arnaqueurs, de plus en plus ingénieux, utilisent des méthodes sophistiquées pour dérober les informations personnelles des utilisateurs.

Pour rendre leur piège plus crédible, les fraudeurs ont utilisé l'image de Sandrine Dans. Cependant, ce n'est pas la seule célébrité dont l'identité a été détournée. Ces cybercriminels diffusent régulièrement des contenus payants sur les réseaux sociaux pour piéger les utilisateurs.

Leurs messages, parfois concoctés par l'intelligence artificielle, semblent très fiables. « Certaines banques ont subi des intrusions et des fuites de données, facilitant les arnaques », précise Olivier Bogaert, expert en cybersécurité.

En Belgique, pas moins de 800 000 comptes ont été exposés sur le Dark Web. Ces fraudeurs se servent de ces informations pour viser leurs victimes avec précision.

Grâce à ces données volées, ils peaufinent leurs stratégies d'arnaque. Auparavant, les méthodes étaient plus simples, mais aujourd'hui, attention, elles sont redoutablement efficaces !

Les recommandations pour se protéger

Face à l'ampleur de la situation, la banque de Michael, BNP Paribas, n'a pas réagi à temps. « Ils m'alertent pour des petits montants, mais là, rien ! », s'exclame-t-il. La banque a finalement promis d'ouvrir une enquête suite à une requête formelle de Michael.

À ce propos, Olivier Bogaert insiste sur l'importance de vérifier toute information en ligne et de ne jamais finaliser des transactions via des liens douteux. Utilisez des sites comme Scamdoc ou Haveibeenpwned pour vérifier la fiabilité des sites et des emails.

