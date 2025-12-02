AWS re:Invent 2025 : toutes les nouveautés IA annoncées par Amazon

AWS re:Invent 2025 a ouvert ses portes ce 1er décembre, et le programme promet du lourd. Les nouveautés IA annoncées ne manqueront pas de faire parler d’elles.

Chaque année, AWS re:Invent nous réserve son lot de surprises, mais l’édition 2025 dépasse toutes les attentes. L’IA n’est plus un simple mot à la mode chez Amazon. C’est un arsenal de solutions capables de transformer radicalement le quotidien des entreprises. De la modernisation des applications à la compréhension vidéo quasi humaine, les annonces de cette édition confirment que cloud et IA sont désormais indissociables.

Ces nouveautés qui font parler de l’événement

D’abord le AWS Transform. Il s’agit d’un service conçu pour booster la vitesse de modernisation jusqu’à cinq fois plus rapidement. Finis les jours perdus à corriger des dettes techniques ou à adapter des applications vieillissantes. Car Windows, .NET, SQL Server et même vos frameworks UI personnalisés peuvent être optimisés automatiquement.

Air Canada en a fait l’expérience et les résultats parlent d’eux-mêmes. En effet, des milliers de fonctions Lambda sont modernisées en quelques jours. Cela avec une économie de temps et de coûts pouvant atteindre 80 %. Et le mieux ? C’est l’IA agentielle intégrée qui fait tout le travail. Ainsi, les équipes peuvent se concentrer sur l’innovation plutôt que sur les corvées.

TwelveLabs crée aussi la surprise avec Marengo 3.0. C’est un modèle de compréhension vidéo disponible via Amazon Bedrock. Contrairement aux modèles classiques qui analysent image par image, Marengo 3.0 capte dialogues, gestes et émotions pour offrir une lecture quasi humaine des vidéos.

Les entreprises peuvent désormais exploiter 90 % des données vidéo jusqu’ici inutilisées. Ce modèle réduit les coûts de stockage de 50 % et accélère l’indexation. Il peut aussi suivre des équipes sportives et gérer des vidéos de quatre heures dans 36 langues.

AWS re:Invent 2025 : l’IA au service du quotidien et de la durabilité

Amazon Connect et Lyft montrent que l’IA agentive n’est pas qu’une promesse futuriste. Pour Lyft, l’agent d’intention réduit de 87 % le temps de résolution des problèmes des chauffeurs. Amazon Connect, de son côté, transforme l’expérience client grâce à des conversations naturelles, une assistance en temps réel et des recommandations personnalisées.

Même le développement durable n’est pas oublié. Parce que Trane Technologies et AWS optimisent l’énergie dans les centres Amazon Grocery. Ce qui dépasse les objectifs avec des réductions de consommation de près de 15 %. La durabilité et l’efficacité deviennent enfin compatibles avec l’IA.

Visa et BlackRock ne sont pas non plus en reste. Avec Visa Intelligent Commerce, les agents IA peuvent effectuer des transactions sécurisées de manière autonome. En plus, Aladdin sur AWS permet une gestion d’investissements optimisée grâce à l’IA et au cloud.

Bref, Amazon ne se contente plus d’empiler des annonces. L’entreprise montre qu’elle veut imposer une nouvelle manière de penser l’IA, plus intégrée et plus accessible. Une IA tournée vers la production à grande échelle.

Ce qui marque surtout, c’est la volonté d’apporter des outils concrets. Pas des concepts flous. On voit que l’IA devient un réflexe dans toutes les briques du cloud. Et ça en dit long sur la direction que prend le secteur.

