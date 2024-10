Ce chercheur IA incendie OpenAI : « l’entreprise la plus orwellienne de tous les temps »

Gary Marcus, spécialiste des sciences cognitives et éminent chercheur en intelligence artificielle, affirme qu’OpenAI va devenir « l’entreprise la plus orwellienne de tous les temps » au Center for Human-Centered Artificial Intelligence de Stanford la semaine dernière.

Néanmoins, Marcus affirme que le pire reste à venir. Ce géant de la technologie d’IA pourrait adopter prochainement une approche de plus en plus dystopique, comme celui du roman 1984 de George Orwell, en se lançant dans l’espionnage. « Ils vont être poussés à devenir une entreprise de surveillance, » a-t-il ajouté.

Nous constatons ces derniers temps qu’OpenAI n’est plus cette entreprise altruiste à but non lucratif. Nous le connaissons plus actuellement comme le visage d’une société d’IA en plein essor, à but lucratif, sauf pour son nom.

En effet, depuis un certain temps, OpenAI ne pense qu’à son essor, qu’elle ne fait même plus attention au bilan environnemental de sa technologie ni des risques qu’elle pourrait représenter pour la société.

Pourquoi OpenAI va devenir « l’entreprise la plus orwellienne de tous les temps » ?

Selon Marcus, l’une des raisons pour laquelle elle pourrait devenir « l’entreprise la plus orwellienne de tous les temps » est simple : elle va avoir besoin d’un moyen de gagner de l’argent.

« OpenAI a vendu le rêve d’une IA universelle pour tous les usages, et en 2023, pratiquement toutes les grandes entreprises ont mené des études pilotes sur ce principe », a déclaré Marcus.

« Mais en 2024, de nombreux rapports du secteur font état de déceptions : la technologie n’est pas encore suffisamment fiable pour la production, car elle est en proie à des problèmes tels que des hallucinations et des erreurs stupides. »

« De nombreuses entreprises commencent à être prudentes », a-t-il ajouté.

D’autres analystes affirment que malgré le boom autour de l’IA, les profits que génèrent les modèles d’IA restent toujours incertains. Ils essaient juste de dissimuler les lacunes commerciales sur la promesse qu’un jour elle sera plus performante et transformatrice qu’elle ne l’est aujourd’hui.

OpenAI pourrait se lancer dans la vente des données !

Le besoin d’argent pourrait pousser une entreprise comme OpenAI à s’engager dans le secteur de la surveillance. Ces dernières années, la surveillance, quelle que soit sa forme, se révèle être une source de revenus secondaire fiable pour de nombreux géants de la technologie.

À titre d’exemple, la plateforme X vend les données de ses utilisateurs à des tiers. Ces derniers pourraient être des sociétés de surveillance, vendant par la suite leurs services à des agences gouvernementales.

Je pense qu’OpenAI est la mieux placée pour ce qui est de déployer ses propres capacités de surveillances puissantes. En fait, il s’agit de l’un des plus importants acteurs dans le domaine de l’IA générative, qui repose sur la consommation massive des données résultant de tous les coins d’internet.

D’ailleurs, nous pouvons déjà apercevoir certains signes avant-coureurs. Cette entreprise de Sam Altman a nommé de façon controversée un ex-directeur de l’Agence de sécurité nationale (NSA), Paul Nakasone, à son CA.

Marcus affirme qu’il avait espéré que la société allait tout changer dans le secteur, mais malheureusement, ce n’est pas le cas, particulièrement depuis qu’elle a abandonné la loi sur les organisations à but non lucratif.

« Ces derniers mois, le masque est vraiment tombé et je doute sérieusement qu’Altman revienne un jour à la mission », affirme Marcus. « La promesse faite aux investisseurs de transformer l’entreprise en une société à but lucratif signifie que le navire a pris la mer. »

