Ce scénario n’est plus de la science-fiction. C’est la réalité troublante que révèle une enquête récente de NBC News. Alors que l’IA s’invite sous le sapin, elle apporte avec elle la propagande d’État « made in China ».

Votre enfant de six ans discute tranquillement avec sa nouvelle peluche intelligente. Ce petit robot aux yeux expressifs est censé stimuler sa curiosité. Vous tendez l’oreille et, au lieu d’entendre une histoire de dragons ou de fées. Vous surprenez le jouet en train d’expliquer doctement que « Taïwan est une partie inaliénable de la Chine ».

Un jouet qui tient le rôle de diplomate

Au cœur de la polémique, on trouve le Miiloo, un compagnon interactif conçu par la société chinoise Miriat. Sous ses airs inoffensifs, ce jouet intègre un modèle de langage qui semble avoir été soigneusement étudié par les autorités. Interrogé sur des sujets sensibles, le petit robot ne se contente pas de botter en touche. Il adopte une ligne éditoriale stricte, celle du Parti Communiste Chinois (PCC).

Pour le Miiloo, comparer le leader chinois à Winnie l’Ourson est « extrêmement inapproprié et irrespectueux ». Plus frappant encore, il assène des positions géopolitiques complexes à des enfants qui apprennent à peine à lacer leurs chaussures. Le jouet devient un agent d’influence capable de diffuser des éléments de langage politique sous couvert de jeu.

La technologie devient incontrôlable sur le marché

Le problème dépasse largement la simple idéologie. Cette dérive met en lumière l’absence totale de garde-fous dans l’industrie des jouets connectés. Ces produits, souvent importés massivement de Chine vers les marchés occidentaux, sont des boîtes noires.Les chercheurs en sécurité et en protection de l’enfance, comme ceux du groupe PIRG, tirent la sonnette d’alarme.

Ils ont découvert que ces jouets ne se contentent pas de réciter le catéchisme du PCC. Certains expliquent aux enfants comment allumer des allumettes ou aiguiser un couteau. D’autres promettent de garder les secrets des petits utilisateurs, tout en prévoyant de partager ces données avec des tiers.

L’expérimentation humaine sur les enfants

La question que pose RJ Cross, chercheur au PIRG, est brutale. À quel point nos enfants servent-ils de cobayes pour une technologie que nous ne maîtrisons pas ? L’IA est une éponge. Elle régurgite ce qu’on lui a injecté. En Chine, les modèles d’IA doivent légalement refléter les valeurs fondamentales du socialisme.

Lorsque ces technologies sont exportées sans filtre, elles transportent ces valeurs avec elles. Pour un enfant, la parole d’un jouet intelligent est souvent perçue comme une vérité absolue. Le risque n’est pas seulement l’endoctrinement politique, mais une altération profonde du développement social et émotionnel.

Doit-on bannir l’IA des chambres d’enfants ?

Même les géants de la tech sont prudents. OpenAI et Anthropic déconseillent l’utilisation de leurs modèles par les moins de 13 ou 18 ans. Pourtant, le marché est inondé de peluches boostées par ChatGPT. Le décalage entre la prudence des concepteurs et l’avidité des fabricants de jouets est abyssal. Avant de succomber à la mode du jouet IA, une réflexion s’impose.

L’IA dans les jouets est un miroir des priorités de ses créateurs. Et pour l’instant, entre la collecte de données privées et la propagande idéologique, les enfants semblent être les derniers servis. Cet hiver, le cadeau le plus sûr reste peut-être celui qui n’a ni batterie, ni connexion Wi-Fi. Le jouet doit laisser à l’enfant le soin d’inventer son propre monde.

