Ce pays est le premier au monde à intégrer l’IA dans sa stratégie de marque nationale

Le Costa Rica devient le premier pays à intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans la conception de sa stratégie de marque nationale.

Dix ans après le lancement d’Essential COSTA RICA, le pays se projette vers 2035 en s’appuyant sur l’innovation. En partenariat avec Bloom Consulting, un expert du Nation Branding, cette initiative marque une étape décisive dans l’avenir de la marque nationale.

Pour bâtir cette stratégie, le projet s’appuie sur quatre blocs d’informations. D’abord, les études antérieures sur la perception de la marque révèlent l’identité numérique du Costa Rica. Ensuite, les plans nationaux, comme celui sur la décarbonisation, viennent enrichir l’analyse. Par ailleurs, les tendances mondiales, issues de rapports comme Sitra Megatrends 2023, offrent une perspective globale. Enfin, des entretiens avec les secteurs public et privé éclairent les attentes locales et dessinent les enjeux des dix prochaines années.

La plateforme IA analyse en profondeur ces informations pour identifier les perceptions actuelles. À partir de là, elle détecte des tendances émergentes et propose des scénarios futurs sur la couverture médiatique. Cette approche permet d’anticiper les opportunités d’amélioration de l’image du Costa Rica. Ainsi, les décisions stratégiques gagnent en précision et augmentent l’impact des campagnes internationales.

Les acteurs du projet se sont réunis pour définir les priorités de la nouvelle stratégie. L’accent est mis sur le changement climatique et la préservation de l’environnement. À travers cette vision, le Costa Rica cherche à consolider son rôle de leader mondial en matière de développement durable. Cette orientation réaffirme aussi son engagement à agir concrètement face aux enjeux écologiques.

L’IA au service de l’efficacité et de la prédiction

L’IA a permis d’optimiser l’analyse de données massives en un temps record. De plus, elle a révélé des corrélations subtiles entre différents éléments, généralement invisibles aux analystes humains. Grâce à des modèles prédictifs, les tendances futures deviennent plus claires. Cette capacité à anticiper les évolutions médiatiques aide à mieux orienter la communication et renforce la cohérence des actions.

Le lancement de la stratégie 2035 fin 2023 s’accompagne de nombreuses initiatives. Des ateliers en partenariat avec des entreprises locales encouragent la transition écologique. En parallèle, des campagnes digitales et des formations ciblent les jeunes talents. L’objectif est de faire émerger une nouvelle génération d’acteurs engagés dans la durabilité.

« Le Costa Rica est déjà reconnu pour son engagement écologique. La Stratégie 2035 nous permet d’amplifier nos actions, avec une vision claire des scénarios à venir », explique Adriana Acosta, directrice d’Essential COSTA RICA. Grâce à cette démarche avant-gardiste, le Costa Rica affirme sa place en tant que référence mondiale en innovation et en développement durable.

