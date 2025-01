Cette nouvelle IA Google Chrome va vous protéger des scams : voici comment

Récemment, Google a levé le voile sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour bloquer les spams et messages suspects dans Gmail. Mais devinez quoi ? Le géant compte aussi appliquer la même recette à votre navigation web.

Google Chrome s’apprête à intégrer une nouvelle IA capable de repérer automatiquement les sites douteux. L’objectif est de protéger votre navigation des arnaques numériques.

Le géant sort ses griffes pour lutter contre les arnaques en ligne

En effet, Google a dévoilé une IA innovante capable de repérer les intentions cachées derrière les pages Web. Cette nouvelle fonctionnalité de Chrome est baptisée « Détection côté client de la marque et de l’intention des escroqueries ».

Inspirée de la technologie utilisée dans Gmail pour bloquer les spams et messages dangereux, elle a été repérée par un certain Leopeva64 sur X. Cette fois en revanche, elle s’appuie sur un modèle de langage avancé pour analyser les pages que vous visitez pour identifier leurs objectifs, leur légitimité et traquer les menaces

Donc si jamais vous vous retrouvez sur un site douteux, l’IA le détectera et vous alertera avant que vous ne saisissiez vos informations personnelles. Un véritable bouclier contre les scams vous ne trouvez pas ?

Hâte de l’arrivée de cette nouvelle IA de Google ?

Google n’a pas encore donné tous les détails sur le fonctionnement de cette nouveauté ni sur la manière de l’activer. Mais une chose est sûre : elle sera disponible sur Mac – Windows et Linux dès son lancement l’année prochaine.

Pour l’instant, l’outil est en phase de test dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur. Cependant, il pourrait venir renforcer la protection existante de Google, qui s’appuie déjà sur l’IA pour bloquer en temps réel les sites, téléchargements et extensions à risque depuis novembre.

Alors, je vous repose la question : hâte de l’arrivée de la fonctionnalité ? Personnellement, je m’en réjouis d’avance et vous ?

À vous la parole dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.