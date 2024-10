OpenAI ne cesse de développer ses principaux outils IA, que ce soit Chat GPT-4 ou encore les différentes versions de Dall-E. La question est de savoir s’il est possible d’utiliser les deux logiciels conjointement, et comment.

Le lancement de la dernière version Chat GPT a été un tournant majeur dans l’évolution de l’IA, avec notamment des fonctionnalités plus précises et une capacité de réflexion beaucoup plus importante. Ici, il est question de voir comment utiliser Chat GPT-4 avec Dall-E et comment tirer le meilleur des deux outils.

Chat GPT-4 : une révolution ?

Assez récent, Chat GPT-4 est la nouvelle et toute récente version du générateur de texte, plus performant et qualitatif de bien des aspects.

Profitant d’optimisations importantes, il est considéré à juste titre comme l’outil IA génératif ultime par plusieurs utilisateurs. Les améliorations sont nombreuses, à commencer par la fonctionnalité « Message système ». Cela permet aux développeurs de personnaliser les actions de l’outil, d’automatiser certaines tâches spécifiques. Plus simplement, il s’agit d’un système de paramétrage plus poussé qui permet aux utilisateurs d’avoir des résultats orientés et bien précis.

A cela s’ajoutent les milliards de paramétrages qui permettent à l’outil de comprendre le ton employé, les subtilités de chaque requête ou encore les détails voulus dans chaque demande. C’est simple, Chat GPT-4 est plus apte à comprendre les besoins que ses précédentes versions.

On peut également noter plusieurs améliorations dans la qualité des textes et contenus générés, mais l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’outil reste son développement multimodal. Terminé l’outil qui ne peut que générer du texte, car GPT-4 est aujourd’hui capable de recevoir et de générer des images. Comment ? Avec une étroite association avec le non moins célèbre Dall-E, l’un des générateurs d’image les plus connus sur le marché du numérique.

Ainsi, de bien des aspects, Chat GPT-4 représente une vraie révolution et une avancée majeure pour OpenAi.

Chat GPT-4 et Dall-E : des outils complémentaires

Aujourd’hui, il est difficile, voire impossible de ne connaître ni Chat GPT, ni Dall-E, tant leur présence a changé l’utilisation de l’IA de manière importante.

Le premier est certainement l’outil de chat IA le plus connu tandis que le deuxième fait partie des générateurs d’images les plus prisés sur le marché. Il faut également savoir que ces deux plateformes sont liées de bien de manière.

Tout d’abord, ces deux outils IA ont été créés et lancés par OpenAI, pionnier dans la révolution de logiciels d’Intelligence Artificielle ouverts au grand public. Mais leur lien ne s’arrête pas là, car OpenAi en a fait des outils complémentaires. En effet, si Chat GPT excelle dans l’art de générer des contenus textuels et de fournir des informations, sa limite se trouve dans la génération de contenus, notamment les images. Dall-E en revanche est maître dans la création d’images en tout genre, mais n’est pas capable de fournir des informations ou de générer des textes.

Aussi, les deux logiciels IA se complètent parfaitement, formant ainsi un duo indispensable pour les créateurs de contenus et les entreprises qui veulent optimiser leurs activités digitales. Étant deux logiciels créés par la même marque, Chat GPT-4 est Dall-E sont hautement compatibles.

Utiliser Chat GPT-4 avec Dall-E : les étapes

Grâce à Chat GPT-4, il est désormais possible d’insérer et de générer des images, grâce à l’intégration de Dall-E au sein de ce système.

Découvrez ici comment les utiliser au mieux et de manière efficace.

Préparation et conditions

Avant de penser à utiliser Chat GPT-4, Dall-E ou les deux conjointement, il vous faudra avoir un compte OpenAi.

Il s’agit d’une condition indispensable pour accéder aux deux outils. Avec ce compte, il vous est possible d’accéder gratuitement à Chat GPT, avec certes des fonctionnalités limitées, mais suffisantes pour une utilisation occasionnelle. Cependant, créer un compte ne suffit pas si vous souhaitez utiliser les deux logiciels pour générer des images de qualité. Pour y arriver, il vous faudra souscrire à la formule payante, à savoir la formule Chat GPT Plus. Cela vous permettra de profiter d’un chatbot plus performant, mais surtout d’avoir accès à Dall-E.

Ainsi, il est primordial d’opter pour cette formule afin de profiter de l’association de Dall-E et Chat GPT. Vous aurez donc à préparer le budget nécessaire et à suivre méthodiquement les étapes de souscription.

Accès à Dall-E

Après avoir créé un compte et vous êtes souscris à la formule payante de Chat GPT, la prochaine étape consiste à accéder directement à Dall-E.

Comment faire ? c’est on-ne-peut-plus simple, puisque vous n’avez qu’à ouvrir la page de Chat GPT. Depuis l’interface de l’outil, il ne vous reste qu’à ouvrir une nouvelle conversation et d’y insérer vos prompts. De là, Chat GPT-4 va traiter la demande et utiliser Dall-E pour créer l’illustration demandée.

Si cette étape est la plus simple sur le papier, elle demande tout de même une certaine attention et minutie. Tout d’abord, il est important de s’assurer que vous utilisez la version GPT-4. Il n’est pas impossible que vous utilisiez par défaut une version antérieure de l’outil. Si c’est le cas, vous ne pourrez pas générer d’images.

Pour vous en assurer, il vous suffit de regarder du côté gauche de la fenêtre de conversation. Normalement, vous y verrez la mention « Chat GPT 4 ». Dans le cas contraire, vous aurez à faire la modification en cliquant sur le texte qui affiche la version de l’outil et de le passer sous GPT-4.

Génération d’images

La création d’images repose sur le système de requête textuel ou « prompts » comme ce qui se fait déjà avec Dall-E et ses différentes versions.

Ainsi, vous aurez à fournir une description détaillée de l’image à générer. Comme toujours, plus vous êtes précis et plus les illustrations seront fidèles à votre vision. D’autant plus que cette version utilise Dall-E 3. Vous pourrez alors ajouter des détails précis pour avoir des contenus plus qualitatifs, avec des spécificités alignées à vos besoins.

Pour ce qui est des prompts, il vous faudra ajouter le mot « Dessine » en premier, avant de mettre les détails techniques. En effet, comme il s’agit d’un système qui utilise Dall-E à Chat GPT, il vous faudra être très précis et indiquer qu’il s’agit d’une image et non d’un texte. Bien plus qu’un détail, cet ajout est essentiel pour ne pas vous encombrer et créer des images adaptées.

Si vous n’êtes pas familier avec les deux outils, un petit temps d’adaptation est nécessaire pour vous adapter aux différentes fonctionnalités des deux IA. Cependant, une fois maîtrisées, ces deux plateformes réunies vous permettront de créer des contenus complets, pertinents et attrayants à tous les niveaux.

Faut-il arrêter d’utiliser les précédentes versions des deux outils ?

Aujourd’hui, l’intégration de Dall-E au sein de Chat GPT représente un gain de temps et une efficacité non négligeable.

Pour ceux qui utilisent les deux outils, ce nouveau système réunit le meilleur des deux mondes. Cela nous incite à nous demander ce qu’il en sera des autres outils, notamment des précédentes versions des deux plateformes.

Chat GPT : un outil accessible !

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de génération d’image de Chat GPT-4, il vous faudra souscrire à un abonnement payant.

Or, l’un des attraits principaux de Chat GPT en général est sa grande accessibilité. En effet, le Chatbot est disponible à n’importe qui, du moment que l’on possède un compte gratuit OpenAI et une connexion internet. De ce fait, il offre une assistance impressionnante, parfois même indispensable à un grand nombre d’utilisateurs. Si la qualité de traitement et de génération de texte est moins élevée, elle reste amplement suffisante pour satisfaire la majorité des utilisateurs.

L’option payante est donc intéressante de bien des aspects, mais limite grandement l’accès au grand public. Ainsi, les versions antérieures représentent un réel atout pour les internautes, ce qui les rend d’autant plus indispensables. Aussi, on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que l’aspect accessible de Chat GPT ne sera pas supprimé de sitôt.

Dall-E : une valeur sûre !

Avec l’intégration de Dall-E 3 au sein de Chat GPT-4, vous êtes en droit de vous interroger sur l’utilité des autres versions du générateur d’image.

Pourtant, il est possible de trouver différents arguments pour garder et surtout les versions antérieures de Dall-E, à commencer par le souci des tarifs. La formule payante incluant le duo Chat GPT et Dall-E est abordable pour certains, mais hors de prix pour d’autres. Face à cette différence au niveau des budgets, la possibilité d’utiliser Dall-E a un prix réduit est toujours intéressante. Ainsi, les débutants et ceux qui ont un budget plus serré trouveront dans les autres versions du générateur d’image, une réelle alternative.

Il est également important de noter que la qualité de la génération et les performances des versions varient. Si la première version se limite à des requêtes minimalistes, elle reste une excellente option pour s’initier à l’utilisation de l’outil. Dall-E 2 représente l’équilibre idéal entre performance et accessibilité, étant capable de prendre en compte plus de détails dans les requêtes. Enfin, Dall-E 3 est, par logique, le plus puissant de par ses fonctionnalités. Cependant, si votre choix porte sur ce dernier, il peut être plus intéressant d’opter pour l’option qui utilise Chat GPT avec.

