Cette fois, ChatGPT, l'IA d'OpenAI, nous a vraiment pris de court. Il a récemment dévoilé son pronostic pour le meilleur buteur de Ligue 1. Apparemment, il parie sur Gonçalo Ramos, un attaquant récemment arrivé en Ligue 1.

La Ligue 1 promet d'être particulièrement intense cette saison. Avec le départ de Kylian Mbappé, une nouvelle ère s'ouvre pour la compétition. ChatGPT lui, a déjà prédit le meilleur buteur. Et, à la surprise générale, ce n'est pas celui qu'on aurait pu imaginer en premier.

Gonçalo Ramos, la relève de Mbappé ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG doit se trouver une nouvelle tête d'affiche en attaque. Selon ChatGPT, Gonçalo Ramos, récemment arrivé dans l'effectif parisien, pourrait bien être celui qui s'imposera cette saison. L'IA voit en ce jeune portugais le potentiel pour dominer.

“Pour la saison 2024-2025, je pense que Gonçalo Ramos du PSG a de fortes chances de terminer meilleur buteur de Ligue 1. Avec le départ de Mbappé, Ramos devrait avoir un rôle central dans l'attaque du PSG”. Ce que chatGPT ignore c'est que Ramos sera en convalescence pendant environ 3 mois.

Jonathan David, un concurrent à ne pas sous-estimer

Attention, l'IA a également évoqué le nom de Jonathan David, l'attaquant de Lille. Selon lui, il suffit de voir les précédentes saisons pour conclure qu'il est efficace devant le but. De plus, à voir ses statistiques, ce canadien n'a cessé de s'améliorer au fil des saisons. En continuant sur cette lancée, il pourrait bien bouleverser les prédictions de ChatGPT et prétendre au titre de meilleur buteur de Ligue 1.

Une rivalité prometteuse pour la saison 2024-2025

Avec cette prédiction inattendue venant de l'IA d'OpenAI, cette saison 2024-2025 s'annonce plus intéressante. Le PSG, qui continue à dominer la Ligue 1, verra peut-être un de ses nouveaux talents s'imposer. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous impatient de voir si ChatGPT a vu juste.

Vous personnellement, vous misez sur qui ? N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis.

