Comment les prédateurs sexuels utilisent l’IA ?

Les prédateurs sexuels utilisent désormais l’intelligence artificielle pour cibler les enfants. Malheureusement, les lois dans plusieurs États, dont la Caroline du Sud, ne les protègent pas selon les enquêteurs.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

Le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) affirme que les prédateurs sexuels se servent désormais de l’IA pour générer du matériel d’abus sexuel sur mineur (CSAM).

Effectivement, la conception, la possession ou encore la distribution de CSAM conçu de manière traditionnelle est inégale. Cependant, les lois de l’État de la Caroline du Sud ne couvrent pas les images produites par l’IA.

Selon Jennifer Newman, directrice exécutive du NCMEC, les prédateurs sexuels utilisent l’IA de deux manières.

En premier lieu, ils se servent pour prendre une photo préexistante pour demander par la suite à l’IA de transformer en quelque chose d’explicite.

Ces prédateurs les utilisent aussi pour écrire un texte et demander à l’intelligence artificielle de générer une image explicite à partir de celui-ci.

« Ils peuvent utiliser cette technologie pour créer une image et se demander : « Est-ce que j’aime ceci ou non ? » Et nous savons malheureusement à quoi cela va aboutir s’ils aiment cela », a déclaré Newman. « Ils vont finir par chercher plus d’images en ligne. Ils vont vouloir la vraie chose et, malheureusement, ils pourraient même commettre une infraction. »

Rien qu’entre mi-2023 et fin 2024, Newman a révélé avoir reçu 7 000 signalements impliquant du matériel d’abus sexuels sur mineurs généré par l’IA. Notons que la plupart de ces rapports proviennent de la Caroline du Sud.

« Tout s’est passé si vite. Tout s’est enchaîné », a expliqué Kevin Atkins, enquêteur en chef de la commission des crimes contre les enfants sur Internet.

La principale mission de l’équipe d’Atkins, qui travaille au sein du bureau du procureur général de la Caroline du Sud, consiste à analyser une par une les informations sur des cyberattaques qu’ils reçoivent.

Toutefois, si cette équipe tombe sur une image qui semble avoir été générée à partir de l’IA, elle doit classer l’affaire. D’ailleurs, Atkins révèle qu’il espère que les législateurs pourront bientôt changer cette situation.

« Nous avons eu l’opportunité en Caroline du Sud d’être à l’avant-garde, et maintenant nous allons rattraper notre retard », a déclaré Atkins.

Des projets de loi sur les images morphées en cours

Aujourd’hui, 5 projets de loi sont en cours d’examen au Capitole afin de rendre illégales les images d’abus sexuels créées par l’IA ou images morphées.

D’ailleurs, plusieurs de ces lois ont été introduites l’année dernière aussi, mais malheureusement elles n’ont pas été adoptées.

Selon Atkins, les délinquants n’hésitent pas à utiliser davantage cette technologie si des mesures ne sont pas prises.

« Certains diront que ce n’est qu’une image – une image créée artificiellement », a déclaré Atkins. « Je pense que si vous comptez sur ces images pour vous en sortir, pour ainsi dire, combien de temps pouvez-vous tenir avec de fausses images avant de devoir passer à la réalité ? »

Actuellement, il y a 12 autres États qui ne considèrent pas l’abus sexuel sur mineur généré par l’IA de criminel.

Les lois vont être adoptées ? Et pour la France, quel est votre avis ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.