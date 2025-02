Comment l’IA révolutionne le design d’emballages ? Notre enquête

En seulement quelques années, l’IA est passée du statut de curiosité technologique à celui d’outil incontournable dans de nombreux secteurs. Aujourd’hui, elle s’attaque aussi au design d’emballages, promettant des créations plus rapides, plus pertinentes et plus immersives.

Lors de Packaging Innovation 2025, organisé au NEC de Birmingham, Tey Bannerman, associé chez McKinsey & Company, a exposé les transformations majeures qu’elle engendre dans l’industrie de l’emballage.

Des designs ultra-personnalisés en un clic

Comme l’a dit, Tey Bannerman, l’IA n’est plus seulement un outil complémentaire. Elle devient une force créative à part entière avec ses nombreux avantages.

D’abord, elle révolutionne la vitesse de conception d’emballage. Là où la création d’une étiquette pouvait prendre des semaines, l’IA générative permet d’obtenir plusieurs propositions en quelques heures. Couleurs, typographies, agencement des éléments…

Deuxième avancée : Grâce à l’analyse des données, l’IA favorise une hyper-personnalisation des emballages. Des packagings qui évoluent selon les tendances, les saisons ou même les préférences des consommateurs en temps réel.

Une bouteille d’eau avec une étiquette reflétant la météo du jour ? Un paquet de chips dont le visuel change selon l’actualité pop culture ? Tout devient possible.

L’impact environnemental est également un enjeu clé. Mais l’IA peut contribuer à réduire les déchets en optimisant la taille des emballages et la quantité d’encre utilisée.

Certaines sociétés explorent déjà des modèles capables de proposer des designs éco-responsables. Et ce, tout en conservant une esthétique attractive pour les consommateurs.

Bientôt aucune place pour la créativité ?

Depuis que l’IA générative est devenue accessible à tous en 2023, son évolution a été fulgurante. Elle a profondément transformé de nombreux secteurs : automatisation des tâches, industries créatives, politique, sécurité…

Et d’ailleurs, contrairement aux idées reçues. Ce ne sont pas seulement les jeunes générations ou les professionnels de la tech qui utilisent l’IA.

D’après les données, les plus de 60 ans s’en servent même plus régulièrement en dehors du travail que toute autre tranche d’âge. Dans le monde professionnel, c’est surtout le commerce de détail et les biens de grande consommation qui en tirent le plus grand bénéfice.

En 2024, on a vu une explosion du nombre d’entreprises adoptant l’IA. Et cette tendance est en grande partie due à l’arrivée des outils d’IA générative, capables de créer du contenu ou d’automatiser certaines tâches.

Initialement utilisée pour des missions simples, l’IA commence maintenant à être exploitée pour des projets plus complexes. Les startups s’habituent progressivement à ces outils et découvrent de nouvelles manières de les intégrer dans leur stratégie.

Un bon exemple de cette adoption progressive est Heineken. La marque utilise l’IA pour aider ses équipes marketing et développement produit à imaginer de nouveaux concepts.

Cependant, pour le moment, aucun produit entièrement conçu par l’IA ne se retrouve en rayon. C’est ce qu’a précisé Tony Costella, responsable des études de marché de l’entreprise.

Mais bien sûr, ce « pour le moment » en dit long. Car si aujourd’hui l’IA assiste les créatifs, demain, elle pourrait se substituer à eux non ?

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ?

