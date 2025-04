Tour de France 2025 : E.Leclerc vous met au défi de créer un véhicule avec l’IA

Partenaire fidèle du Tour de France, E.Leclerc fait une nouvelle fois sensation avec un concours participatif et innovant. En 2025, la caravane aux fruits et légumes invite le public à co-créer son prochain véhicule grâce à l’intelligence artificielle. Ce challenge créatif s’adresse à tous les passionnés du Tour et aux amateurs d’IA, désireux de faire preuve d’originalité. Le grand gagnant aura la chance unique d’intégrer la caravane le temps d’une journée sur les routes de la Grande Boucle.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

Un concours populaire au goût de melon, fraise… et d’innovation

Sur les routes du Tour de France, la caravane publicitaire est bien plus qu’un simple défilé : c’est un véritable spectacle attendu par des millions de spectateurs. Depuis 2019, E.Leclerc y occupe une place de choix avec ses véhicules en forme de fruits et légumes, symboles de sa gamme Marque Repère. La fraise, le melon, mais aussi plus récemment le poireau ou encore les cerises en side-car ont marqué les esprits. En 2024, ces deux derniers ajouts ont confirmé l’attachement du public à cette animation haute en couleur.

Mais en 2025, l’enseigne va plus loin. Elle ouvre la création de ses futurs chars à l’imaginaire du grand public, à travers un concours atypique qui mêle humour, créativité et technologies émergentes. Une démarche originale qui reflète une tendance croissante : celle de l’appropriation des outils d’intelligence artificielle par des usagers non experts pour des usages créatifs.

L’IA comme tremplin pour libérer l’imagination collective

Concrètement, E.Leclerc propose aux internautes de concevoir le visuel d’un nouveau véhicule. Pour cela, ils doivent s’inspirer de fruits ou légumes. Les outils d’IA générative sont mis à l’honneur pour laisser la porte ouverte à des créations décalées, inattendues, parfois délirantes. « La créativité n’a plus de limites« , annonce la marque. Elle insiste sur cette volonté d’impliquer le public dans une dynamique participative.

Les candidats ont jusqu’au 10 avril 2025 pour envoyer leurs visuels, soit par mail, soit via les commentaires du post Facebook dédié. Le concept repose donc aussi sur une viralité sociale bien orchestrée, qui permet à l’enseigne de capitaliser sur sa communauté en ligne. Cela renforce en parallèle son image de marque festive et accessible.

Une immersion unique à la clé pour le lauréat

Le visuel gagnant sera sélectionné par un jury interne E.Leclerc. Mais la récompense va bien au-delà d’un simple lot matériel ! Le vainqueur aura l’opportunité rare d’intégrer la caravane le temps d’une journée sur le Tour de France 2025. Une manière concrète de vivre l’événement de l’intérieur, au plus près de la ferveur populaire.

Cette initiative lie tradition populaire et innovation technologique, sans renier l’identité ludique de la caravane. Puisque les marques cherchent à renforcer leur proximité avec le public, cette opération illustre une nouvelle forme de co-création marketing, où l’IA devient un levier d’engagement plutôt qu’un simple gadget.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.