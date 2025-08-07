ElevenLabs : le géant du clonage de voix lance une IA pour créer des musiques

Le 5 août 2025, ElevenLabs dévoile ElevenMusic, un générateur de musique IA libre de droits, accessible en quelques clics.

ElevenLabs orchestre toute la musique

ElevenMusic génère des pistes de qualité professionnelle, prêtes à habiller tous les genres et toutes les ambiances. Pour créer une musique avec cet outil d’ElevenLabs, il suffit d’un prompt décrivant le style, l’émotion ou l’univers sonore souhaité.

Les exemples dévoilés vont du slow indie au reggaeton latin, en passant par le hip-hop et le jazz. Aucun faux pas dans le tempo. Même sans bagage musical, chacun peut composer un morceau calibré, prêt à l’emploi.

Certains titres comme It Started to Sing (pop-rock) ou Broke My Heart (R&B) affichent une qualité radiophonique bluffante. Tellement bluffante au point de faire douter plus d’un auditeur.

Techniquement, ElevenMusic compose des morceaux de deux à trois minutes à partir d’un seul prompt. Les transitions sont fluides, la structure aboutie et la voix réalistes… la machine maîtrise la partition.

L’outil offre aussi un contrôle granulaire. L’utilisateur peut d’ajuster la durée, modifier des paroles ou retoucher un passage précis.

Une liberté commerciale

Un seul petit bémol. Quelques vocals conservent une légère teinte « vocodée », signature discrète d’une intelligence artificielle à l’œuvre.

Malgré un rendu en 44,1 kHz, certaines pistes restent à distance de l’émotion brute que seule une âme humaine peut vraiment imprimer. Pour l’instant.

Cependant, certains points font pencher la balance. Les musiques générées avec ElevenLabs peuvent être utilisées dans un cadre commercial sans crainte de violer les droits d’auteur.

L’entreprise a sécurisé des accords avec Merlin Network et Kobalt Music Group, deux acteurs majeurs représentant des artistes comme Adele, Nirvana ou Childish Gambino.

Ces partenariats garantissent un entraînement du modèle sur des données licenciées, avec un partage des revenus prévu pour les artistes contributeurs. Un deal gagnant-gagnant, même pour les voix qui ne chantent pas.

Attention ! Certaines restrictions s’appliquent selon le plan d’abonnement. Pour une diffusion à grande échelle, à la télévision, à la radio ou dans des campagnes nationales, des licences supplémentaires restent nécessaires.

