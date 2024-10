Pour les artistes et les producteurs, amateurs ou professionnels, l’avancée de l’IA permet aujourd’hui de se reposer sur un générateur de voix-off pour simplifier ses activités. La question est de savoir quel modèle choisir. Notre comparatif détaillé vous donnera toutes les réponses nécessaires.

Avec un générateur de voix-off, fini les étapes interminables de tournage et de doublage qui vous prennent un temps fou. Ici, tout se fait rapidement à travers un seul logiciel complet. Ici, pour votre plus grand bonheur, nous avons 7 outils complets pour vous aider dans vos tâches.

Synthesia : le plus efficace ! On aime Interface maniable

Variété d’options On aime moins Tonalité des voix à optimiser

Quelques outils complexes Synthesia Le générateur de voix-off le plus apprécié Voir l’offre Synthesia est LA référence en ce qui concerne les activités de création de contenus pour professionnels, notamment tout ce qui touche aux vidéos et à l’audio. Principalement connu pour ses options de création d’avatars, le logiciel brille aussi par ses fonctionnalités de transcription et de synthèse vocale. Avec une grande liste de voix, féminine ou masculine, d’origine différente, il vous est possible de générer des voix-off spécifiques, adaptées à chaque scène de vos contenus. L’outil est simple à prendre en main. Avec en plus différentes possibilités d’édition. Il est vrai que les voix générées peuvent parfois être robotiques, mais le résultat global reste optimal. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Génération de voix, modifications de voix, générations d’avatars

Cibles : Vidéastes, créateurs de contenus, producteurs, entreprises

Prix : 18 à 59 €/mois ; offres personnalisées

Uberduck : la simplicité au rendez-vous ! On aime Rapide et facile à utiliser

Prise en main intuitive On aime moins Tonalité des voix à optimiser

Quelques outils complexes Uberduck Le modèle le plus simple à utiliser Voir l’offre Avec Uberduck, la création de voix-off n’a jamais été aussi simple, sans toutefois compromettre la qualité. Avec sa capacité à cloner des voix à partir de modèles existants, il vous est possible de créer de nouvelles tonalités et de les modifier pour qu’elles s’adaptent à vos besoins. Uberduck est fiable, et les voix générées sont de hautes qualités. En plus de cette fonctionnalité, l’outil propose aussi des services de génération d’images, de transcription et autres applications IA pour les créateurs de contenus. Si le tout peut sembler limité, l’outil profite de mise à jour régulière qui vous permettra d’en profiter. Pour un abonnement annuel, vous pourrez profiter de 6 mois gratuits d’utilisation, ce qui représente un sacré avantage. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Génération et clonage de voix, générations d’images, transcription

Cibles : Vidéastes, créateurs de contenus

Prix : 4 à 60 €/mois (plan mensuel) ; 2 à 30 €/mois (plan annuel)

Altered : fiable ! On aime Ajouts d’émotions dans les voix

Formules diversifiées On aime moins Offre gratuite limitée

Temps de traitement important Altered Le modèle le plus simple à utiliser Voir l’offre Altered est une véritable valeur sûre lorsqu’il est question de trouver un outil dans la génération de voix-off. Ses atouts ? Tout d’abord, des voix réalistes et de hautes qualités, capable d’avoir cette touche d’émotions que l’on attend. Avec plus de 70 langues, vous avez d’autant plus de possibilités. Les options de modifications sont vastes et vous permettent de corriger certains points. En termes de qualité de voix, il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs du genre à proposer des contenus de si haute qualité. Si le temps de création est relativement long, cela en vaut généralement la peine. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Génération de voix, personnalisations de voix

Cibles : Vidéastes, créateurs de contenus

Prix : Gratuit à 120 €/mois (plan mensuel) ; 2 à 90 €/mois (plan annuel)

Listnr : rapide et qualitatif ! On aime Rapidité au top

Langues diversifiées On aime moins Maniabilité assez complexe

Plan gratuit assez limité Listnr Le modèle qui allie rapidité et performance Voir l’offre Si vous voulez un générateur de voix-off efficace, Listnr est l’outil idéal pour vous. Il vous propose en effet de traduire des vidéos en quelques secondes, et ce, depuis n’importe quelle plateforme. En plus de cette fonctionnalité principale, Listnr fait aussi dans la génération de voix et est idéal pour créer des voix de différentes origines. Avec l’ajout des sous-titres, vous êtes fin prêt pour proposer des contenus complets.Au total, c’est plus de 140 langues qui sont disponibles pour la transcription. Ajouté à cela les possibilités d’éditions qui évoluent au fil des mises à jour. Pour aller vite et fort, cet outil est l’une des meilleures solutions possibles. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Traduction, personnalisations de voix

Cibles : Créateurs de contenus, éducateurs, vidéastes

Prix : 19 à 99 €/mois

KitsAi : au-delà de la simple création ! On aime Adapté aux professionnels

Outils complets On aime moins Tarifs assez inégaux

Pas de formule gratuite KitsAi Le générateur qui fait plus que des voix-off Voir l’offre KitsAi, comme son nom peut l’indiquer, offre une liste complète d’accessoires basés sur l’Intelligence Artificielle. Au menu, des outils de synthèse et de mélange vocal, une large bibliothèque de voix et d’effets sonores en tout genre, ou encore des fonctionnalités de suppression de sons. Vous l’avez compris, KitsAi ne se contente pas de vous fournir le minimum, il vous propose une expérience d’édition complète. Cela en fait un candidat potentiel pour le titre de meilleure générateur de voix-off. Au niveau tarif, il est vrai que les propositions manquent de juste milieu puisque l’on passe d’une version de base à des modèles qui parlent aux grands experts. Toutefois, il ne s’agit que d’un détail lorsque l’on s’attarde sur les qualités de l’outil. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Génération de voix, personnalisation de voix, suppression de voix

Cibles : Créateurs de contenus, producteurs, vidéastes

Prix : 14,99 à 99 €/mois (Plan mensuel) ; 9,59 € à 47,99 €/mois (plan annuel)

VoiceOverMaker : simple et efficace On aime Interface intuitive

Pour différentes plateformes On aime moins Fonctionnalités assez limités

Design à optimiser VoiceOverMaker Le générateur de voix-off simple et adapté à tous Voir l’offre Avec son outil Text-to Speech, l’outil VoiceOverMaker vous facilite la vie en créant pour vous des voix-offs adaptés pour différentes activités. Cela va à des voix-offs pour les vidéos sur des plateformes comme YouTube à des contenus orientés plus entreprises. Le tout est simplifié avec un processus clair et une interface intuitive. La diversité des langues vient également optimiser l’expérience. Il vous est d’ailleurs possible de convertir directement les voix générées à partir de texte en contenus MP3. La variété des formats fait également partie des atouts principaux de cet outil. Paraissant simple au premier abord, VoiceOverMaker est un excellent moyen de générer des voix-off. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Génération de voix, transcription

Cibles : Créateurs de contenus, vidéastes

Prix : Gratuit à 34 €/mois

Lovo : un modèle prometteur On aime Diversités des voix et langues

Simple d’utilisation On aime moins Nécessite des optimisations

Fonctionnalités encore limitées Lovo Le modèle avec le plus de potentiel Voir l’offre Lovo AI est un générateur de voix-off alimenté par l’intelligence artificielle, réputée pour ses voix réalistes et diversifiées. Il propose une vaste bibliothèque de plus de 180 voix dans plus de 30 langues, permettant aux utilisateurs de choisir le ton et le style qui conviennent à leurs projets. Que ce soit pour des vidéos marketing, des podcasts ou tout simplement des vidéos de grande envergure, Lovo offre une flexibilité remarquable. Facile à utiliser, la plateforme permet de convertir du texte en voix en quelques clics, avec une qualité professionnelle. Les optimisations constantes dont il profite en fait un modèle très prometteur pour l’avenir des outils IA. Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Génération de voix, transcription, personnalisation de voix

Cibles : Entreprises, créateurs de contenus, vidéastes

Prix : 24 à 75 €/mois

FAQ

Qu’est-ce qu’un générateur IA de voix-off ?

Un générateur IA de voix-off est un outil numérique qui utilise l’intelligence artificielle pour convertir du texte en une narration vocale réaliste.

Plus précisément, il s’agit d’un outil qui profite d’algorithmes avancés et de l’apprentissage automatique afin d’analyser des textes. A partir de là, le logiciel va identifier le ton et le style souhaité, puis vient synthétiser une voix humaine pour le reproduire.

La majorité des générateurs s’appuient sur des bases de données vocales préenregistrées de voix humaines, qu’ils utilisent ensuite pour entraîner leurs modèles. Cela permet de produire des voix avec des accents, des intonations, et même des émotions variées. Aussi, leur fonctionnement repose sur des réseaux neuronaux afin de modéliser et synthétiser la parole de manière fluide et naturelle.

Quels sont les avantages des générateurs de voix-off par en comparaison aux versions humaines ?

Les générateurs de voix-off présentent plusieurs avantages importants.

Le premier concerne le gain de temps et de ressources. En effet, un réel enregistrement de voix-off humaines nécessite souvent la location d’un studio, la rémunération d’un professionnel et de nombreuses prises pour obtenir le résultat idéal. Une voix IA peut être générée en quelques minutes, et ce, à moindre coût.

De plus, les voix synthétiques peuvent être ajustées rapidement pour des modifications mineures sans avoir à enregistrer l’ensemble du projet. En outre, les générateurs IA offrent une flexibilité incomparable : ils permettent de choisir entre différentes voix, accents, langues et styles. Cela facilite la création de contenu multilingue.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un générateur de voix-off ?

Pour choisir un générateur de voix-off, plusieurs éléments importants doivent être pris en compte.

Il y a tout d’abord la qualité de la voix générée, un critère d’une importance capitale. Elle se doit d’être à la fois naturelle, fluide et capable de transmettre les émotions ou le ton souhaité. La diversité des voix proposées (langues, accents, styles) est également un facteur clé, surtout si vous travaillez sur des projets internationaux. Le prix est également un autre critère important. Il est possible que certains outils IA coûtent davantage si vous avez des besoins importants en termes de temps de voix ou de nombre de projets.Enfin, la facilité d’utilisation et les fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d’ajuster le tempo, ou de synchroniser la voix avec des vidéos, peuvent faire une grande différence.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.