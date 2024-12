Elon Musk lance Aurora : une IA générative d’images incroyablement réalistes !

Lorsque Elon Musk s’attaque à l’IA, il ne fait pas dans la demi-mesure. Avec Aurora, son tout nouveau générateur d’images intégré à X, les frontières entre réalité et création numérique se brouillent. Préparez-vous à découvrir une IA capable de transformer n’importe quelle idée en image bluffante, avec un soupçon de mystère made in Musk.

Elon Musk n’est jamais à court d’idées quand on parle de technologie, et son réseau social X le prouve une fois de plus. Le 7 septembre 2024, un nouvel outil a brièvement circulé en ligne avant de disparaître mystérieusement pour certains utilisateurs. C’est Aurora, une IA générative d’images intégrée à Grok. Elle se démarque par sa capacité à générer des images très réalistes et sans cligner des pixels.

D’où vient Aurora, la nouvelle IA génératrice d’image ?

Les génies de xAI, la startup d’IA de Musk, affirment avoir contribué au développement d’Aurora. Mais est-ce un modèle maison ou est-il basé sur un partenariat, comme pour son prédécesseur Flux ?

Elon Musk a laissé entendre en août qu’un système interne de génération d’images était en préparation. Le samedi même, il confirme qu’« il s’agit de notre système interne de génération d’images. Il est encore en version bêta, mais il s’améliorera rapidement. »

Just the beta version, but it will improve very fast December 7, 2024

Côté performances, Aurora excelle surtout dans les créations des paysages et des natures mortes. Par contre, certains utilisateurs se sont amusés à poster des créations un peu « ratées » comme les fameuses doigts manquants ou des objets fusionnés bizarrement. Je sais, les mains sont la kryptonite des IA génératives.

Par ailleurs, je vous rappelle que X a annoncé que Grok était désormais gratuit pour tous les utilisateurs. Maintenant, vous pouvez donc vous amuser avec Aurora, même si l’accès est restreint de 10 messages toutes les deux heures et 3 images par jour pour les comptes gratuits.

This is wild.



xAI just dropped Grok 2 + Aurora, a new AI image model (now taken down).



The photorealism is insane.



10 wild examples.



1. No, this isn't Scarlett Johansson photo 🤯 pic.twitter.com/1uYit9ES94 — Min Choi (@minchoi) December 7, 2024

Ce lancement arrive juste après une grosse nouvelle. Figurez-vous que xAI vient de boucler son tour de financement de 6 milliards de dollars. Elon Musk et son équipe plancheraient aussi sur une application autonome pour Grok et un modèle encore plus puissant, notamment le Grok 3.

Et vous, quelles créations seriez-vous curieux de réaliser avec Aurora ? Une œuvre d’art, une mème légendaire, ou une image hyperréaliste de votre paysage préféré ? Partagez vos idées en commentaire !

