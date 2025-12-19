Elon Musk prédit la première AGI pour 2026… mais vient de perdre sa crédibilité

L’annonce a fait l’effet d’une onde de choc, ou plutôt d’un soupir de lassitude chez les experts de la tech. Elon Musk a évoqué l’arrivée de la première AGI en 2026.

Lors d’une récente intervention, Elon Musk a une nouvelle fois ajusté son calendrier pour l’avènement de l’Intelligence Artificielle Générale (AGI). Cette étape ultime où une machine va accomplir n’importe quelle tâche intellectuelle humaine. Selon le patron de xAI, Tesla et SpaceX, l’AGI verra le jour dès 2026. Mais derrière l’audace de la prédiction se cache une réalité plus embarrassante. Une crédibilité qui s’effrite au rythme de ses promesses non tenues.

Une nouvelle annonce après la prédiction pour 2025

Ce qui frappe dans cette nouvelle déclaration, c’est moins l’échéance elle-même que la rapidité avec laquelle elle a été décalée. L’année dernière encore, Elon Musk affirmait avec la même assurance que l’AGI serait là en 2025. Ce glissement sémantique n’est pas un cas isolé, mais une signature chez le milliardaire.

En 2024, lors d’une interview avec Nicolai Tangen, Musk déclarait déjà que l’AGI devait être fonctionnelle l’année prochaine. L’objectif est de créer un robot plus intelligent que l’être humain. Aujourd’hui, nous sommes à l’aube de 2025, et l’objectif semble déjà s’évaporer pour être remplacé par 2026. Cette stratégie de la carotte technologique permet de maintenir l’attention des investisseurs. Par contre, elle finit par lasser les observateurs les plus rigoureux.

L’ombre des promesses passées et le syndrome FSD

Si la crédibilité de Musk est aujourd’hui remise en question à cause de ses paroles par le passé. L’exemple le plus flagrant reste celui de la conduite autonome totale (FSD) de Tesla. Depuis 2016, Musk promet chaque année que les Tesla seront capables de traverser les États-Unis de manière autonome à la fin de l’année. Près d’une décennie plus tard, le système reste un dispositif d’aide à la conduite de niveau 2.

De la même manière, l’arrivée d’un million de Robotaxis sur les routes en 2020. Musk a aussi déclaré l’envoi de missions habitées vers Mars depuis le début des années 2020. En déplaçant sans cesse les poteaux de corner, il transforme des prévisions scientifiques en simples outils marketing.

Musk veut placer Grok au centre des révolutions technologiques

L’autre moteur de cette prédiction est xAI, sa propre entreprise d’IA. En annonçant une AGI imminente, Musk cherche à positionner son chatbot Grok comme l’un des leaders naturels de cette révolution. Cependant, le secteur est saturé de concurrents comme OpenAI, Google et Anthropic.

Pour Musk, l’AGI est une course à l’armement. En affirmant qu’elle arrive en 2026, il exerce une pression sur ses équipes. Il veut aussi convaincre le marché que xAI a déjà rattrapé GPT et Claude. Mais sans preuves techniques tangibles, ces annonces ressemblent davantage à des prophéties autoréalisatrices qu’à des analyses fondées.

Le scepticisme ne cesse de grandir

La communauté scientifique reste prudente. Si les progrès des Large Language Models (LLM) sont fulgurants. Le saut vers une véritable AGI est encore un gouffre que beaucoup estiment impossible à franchir en deux ans.

Si Elon Musk reste un visionnaire incontestable qui a transformé l’industrie spatiale et automobile. Sa parole sur l’IA est désormais accueillie avec un scepticisme poli. En prédisant l’AGI pour 2026 après avoir échoué pour 2025, il risque de devenir le garçon qui criait au loup. À force de promettre demain un futur qui n’arrive jamais, Musk finit par éroder la confiance de son public.

