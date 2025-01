Fin de la fête pour DeepSeek ? OpenAI affirme avoir des preuves de plagiat !

OpenAI et DeepSeek, c’est un peu comme un duel de titans de l’IA. Sauf que cette fois, l’un accuse l’autre d’avoir triché. Vol de technologie, enquête secrète, bannissements… L’affaire prend une toute autre tournure. Qui copie qui ? Qui protège quoi ? La bataille ne fait que commencer.

Le monde de l’IA est en ébullition ! Ainsi, OpenAI affirme avoir des preuves solides que DeepSeek a utilisé illégalement ses modèles pour entraîner son LLM open source. L’accusation repose sur une technique appelée la distillation. Celle-ci permet donc d’exploiter les résultats d’un modèle avancé pour en entraîner un autre, moins coûteux.

Le problème, c’est que cette pratique est strictement interdite par les conditions d’utilisation d’OpenAI. Face à cette potentielle violation de propriété intellectuelle, l’entreprise n’a donc pas tardé à réagir en bannissant des comptes suspects et en renforçant la protection de ses modèles.

Pendant ce temps, DeepSeek fait face à d’autres préoccupations, notamment des inquiétudes sur la sécurité des données utilisateurs et des inscriptions suspendues, officiellement à cause d’attaques malveillantes. Coïncidence ou conséquence directe du conflit ? L’affaire est loin d’être terminée.

Les batailles d’IA, c’est un peu comme Game of Thrones ! Les alliances secrètes, coups bas et, parfois, une accusation de trahison en pleine lumière. Cette fois, c’est OpenAI qui dégaine en affirmant avoir des preuves que DeepSeek, la start-up chinoise en pleine ascension, aurait ainsi copié ses modèles pour créer son propre LLM open source, R1.

Selon un article du Financial Times, OpenAI assure que DeepSeek a utilisé la méthode de distillation. Cette technique consiste à observer les résultats d’un modèle très puissant pour entraîner un modèle plus petit et moins coûteux… sans jamais toucher au code original.

Chinese stealing American tech…who would have guessed.



OpenAI says it found evidence that DeepSeek used its proprietary models to train its own open-source competitor in breach of company's terms of service – Financial Times pic.twitter.com/bkDgwkb27e