Découvrez le créateur de DeepSeek : qui se cache derrière l’IA qui fait trembler OpenAI ?

Liang Wenfeng, qui a fondé son entreprise « DeepSeek », il y a seulement deux ans, affirme que son ambition n’est ni de perdre de l’argent, ni de chercher des profits faramineux. Et il crée la surprise en annonçant que son entreprise a développé un modèle d’IA similaire à ChatGPT.

Depuis quelques semaines, Liang Wenfeng est au cœur de l’actualité technologique. À 39 ans, il est le fondateur de DeepSeek, une startup chinoise qui ambitionne de rivaliser avec OpenAI. Mais je me demande : qui est cet entrepreneur qui défie les géants de l’intelligence artificielle ?

Jusqu’au 20 janvier 2024, peu de personnes connaissaient Liang Wenfeng. Ce jour-là, il faisait partie des neuf experts invités à prononcer un discours lors d’un symposium à huis clos organisé par Li Qiang.

Son apparition, entourée de chercheurs et de dirigeants de conglomérats publics, a attiré l’attention. Son visage juvénile contrastait avec celui des experts chevronnés, illustrant l’émergence d’une nouvelle génération de leaders en Chine.

En revanche, malgré cette reconnaissance officielle, Liang reste un homme de l’ombre. Il n’a donné que deux interviews au média chinois Waves, en 2023 et l’année dernière. DeepSeek, de son côté, a refusé toute demande d’interview. Ce silence intrigue : qui est ce visionnaire qui, en quelques mois, est devenu un acteur clé dans la course à l’IA ?

Son parcours montre son expertise. En 2015, il fonde High-Flyer Quantitative Investment Management, une entreprise spécialisée dans les modèles informatiques pour la finance.

La volatilité des marchés boursiers lui permet d’expérimenter l’intelligence artificielle à grande échelle. En 2023, il applique ces compétences à un projet encore plus ambitieux : la création de DeepSeek.

