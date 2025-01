DeepSeek IA surpasse-t-il vraiment ChatGPT ? Voici ce qu’il fait de mieux

Une bataille titanesque secoue le monde de l’intelligence artificielle : d’un côté, OpenAI avec son emblématique ChatGPT et de l’autre, DeepSeek, la jeune pousse chinoise qui prétend non seulement rivaliser, mais surpasser la star américaine de l’IA.

DeepSeek, créé par une startup chinoise, attire l’attention mondiale. Il a surpassé les modèles d’IA développés par des géants comme OpenAI, Google et Meta. En quelques mois, ce modèle est devenu un adversaire redoutable. Il défie les leaders établis grâce à des performances impressionnantes, tout en s’appuyant sur des ressources financières bien plus modestes.

Une transparence que les utilisateurs réclamaient

L’un des aspects les plus applaudis de DeepSeek est son caractère open source. Contrairement à ChatGPT d’OpenAI, qui avait initialement promis une ouverture totale avant de s’en éloigner, DeepSeek reste fidèle à cette éthique.

Le modèle R1 est accessible gratuitement. Il peut être téléchargé et exécuté directement sur un appareil personnel. Cette approche assure une confidentialité totale des données, sans aucun partage avec la société mère. Les utilisateurs profitent également d’une liberté totale, sans subir de censures ou de biais imposés par le système.

Un coût imbattable pour les entreprises et les particuliers

Le coût de développement de DeepSeek défie toutes les normes. Alors qu’OpenAI investit des dizaines de millions de dollars pour former ses modèles, DeepSeek a réussi à créer son modèle pour seulement 5,5 millions de dollars. Cette différence se reflète directement dans les tarifs proposés aux utilisateurs.

L’API de DeepSeek-R1 coûte seulement 0,14 dollars pour un million de jetons, soit près de 750 000 mots. En comparaison, OpenAI facture 7,50 dollars pour une quantité équivalente. Pour les entreprises et les développeurs, cette disparité de prix pourrait représenter un facteur décisif, surtout face à des performances similaires dans de nombreux cas d’utilisation.

Une performance technique qui fait la différence

Si ChatGPT excelle dans les productions créatives et les conversations informelles, DeepSeek se distingue dans les tâches techniques. Codage, raisonnement logique ou calculs mathématiques, les tests montrent que le modèle chinois est plus précis et performant. Pour les professionnels de la tech, ces capacités pourraient justifier un passage à DeepSeek.

Cependant, dans la plupart des scénarios, les résultats des deux modèles restent équivalents. Cette égalité ne joue pas en faveur de ChatGPT, car DeepSeek est gratuit dans de nombreux cas, tandis que l’abonnement à ChatGPT coûte 20 dollars par mois.

Avec des performances compétitives et un prix défiant toute concurrence, DeepSeek s’impose comme une véritable alternative à ChatGPT. Les entreprises technologiques qui utilisent des modèles d’IA pour leurs opérations pourraient envisager une migration massive vers cette solution plus économique et tout aussi efficace.

En somme, l’émergence de DeepSeek met en lumière un nouveau modèle d’innovation dans l’IA, où l’ouverture et l’accessibilité prennent le pas sur des investissements colossaux. OpenAI et les autres géants de la tech pourraient être contraints de repenser leur stratégie. Cette révision semble nécessaire pour rester compétitifs face à ce nouvel acteur ambitieux.

