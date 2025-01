[VIDÉO] Verdict sur Deepseek V3 : Est-elle vraiment plus performante que ChatGPT ?

Depuis son lancement fin 2024, DeepSeek V3 suscite la curiosité. Grâce à ses paramètres et aux retours des premiers utilisateurs, elle a été rapidement qualifiée de concurrent direct de ChatGPT, le modèle référence d’OpenAI.

Dans cette vidéo, on compare en détail les deux modèles. Rapidité, précision et performances : on a mis les deux IA à l’épreuve pour mesurer leurs capacités. DeepSeek V3 tient-elle ses promesses face à ChatGPT, réputé pour sa polyvalence et sa fiabilité ? La réponse dans cette vidéo.

On explore également les cas d’utilisation concrets. DeepSeek V3 se distingue par son ambition de mieux répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la pratique, est-elle aussi performante que son concurrent ? On vous montre les scénarios où chaque IA excelle et leurs limites respectives.

Enfin, on vous partage notre analyse finale. Quelle IA s’impose comme la meilleure option en 2025 ? Pour le savoir, regardez la vidéo jusqu’à la fin. On attend aussi vos avis sur cette confrontation technologique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et pensez à vous abonner pour suivre nos analyses des dernières innovations.

