Fini le simple balayage, Tinder parie sur l’IA pour mieux matcher

Tinder traverse une période difficile. L’application de rencontres, qui a révolutionné le dating en ligne avec son célèbre « swipe », voit son nombre d’utilisateurs actifs chuter. Face à cette tendance négative, elle intègre l’IA pour améliorer la mise en relation et proposer des fonctionnalités plus engageantes.

Cette nouvelle approche vise à séduire les utilisateurs lassés des méthodes classiques et à relancer la dynamique de l’application.

Depuis plusieurs années, Tinder connaît une baisse progressive de son nombre d’utilisateurs actifs mensuels. En octobre 2024, l’application enregistre une chute de 10 % par rapport à l’année précédente. En janvier 2025, la tendance se poursuit avec une diminution de 8 %.

Plusieurs facteurs expliquent cette perte d’intérêt. D’abord, de nombreux célibataires se sentent frustrés par le manque de spontanéité des rencontres en ligne. Ensuite, certains dénoncent une illusion de choix, où les matchs sont nombreux mais rarement significatifs. Enfin, des préoccupations croissantes autour de la sécurité et de la confidentialité poussent certains utilisateurs à délaisser ces plateformes.

L’IA au service des rencontres personnalisées

Pour tenter d’inverser la tendance, Tinder prévoit de déployer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dès le prochain trimestre. Selon Gary Swidler, directeur financier de Match Group, l’objectif est de proposer « des matchs plus personnalisés et plus engageants ».

L’IA analysera les préférences et interactions des utilisateurs afin de leur suggérer des profils plus compatibles. Cette technologie offrira ainsi une alternative au simple balayage, qui a longtemps défini l’expérience Tinder. Cependant, l’entreprise précise que cette innovation ne remplacera pas le « swipe », mais viendra en complément pour diversifier les possibilités de mise en relation.

Ce n’est pas la première fois que Tinder explore l’IA. En 2024, l’application a introduit l’AI Photo Selector, un outil qui aide les utilisateurs à choisir les meilleures photos pour leur profil. En 2023, elle avait déjà intégré l’IA à son système de vérification, en exigeant des selfies vidéo pour garantir l’authenticité des comptes.

Ces initiatives ont amélioré l’expérience utilisateur en renforçant la fiabilité des profils et en réduisant les faux comptes. Avec l’IA appliquée à la mise en relation, Tinder espère aller encore plus loin et proposer des rencontres plus qualitatives.

Un pari risqué mais ambitieux

Pour accompagner cette transition, Match Group a nommé Spencer Rascoff, cofondateur de Zillow Group, comme nouveau PDG. Ce dernier voit dans l’IA une opportunité similaire à celle du passage du web au mobile il y a dix ans. Selon lui, cette avancée pourrait provoquer « une transformation majeure du marché des rencontres en ligne ».

Néanmoins, de nombreux défis attendent Tinder. La concurrence devient de plus en plus rude avec Bumble et Hinge, qui séduisent une partie des jeunes utilisateurs. De plus, si l’IA améliore la mise en relation, elle devra aussi garantir plus d’authenticité et de sécurité.

Tinder espère que cette nouvelle technologie lui permettra de retrouver une dynamique positive. Seul le temps dira si ces innovations suffiront à reconquérir les utilisateurs déçus et à redonner un second souffle à l’application.

