[VIDÉO] Flux 1.1 Pro Ultra : L’ère de l’image IA ultra HD est là. Testez l’outil gratuitement

L’intelligence artificielle révolutionne la création visuelle avec une qualité d’image époustouflante. Le nouveau modèle Flux 1.1 Pro Ultra vous permet désormais de générer des images 4k en moins de 10 secondes. Testez-le, c’est gratuit !

Avec Flux 1.1 Pro Ultra, l’Ultra HD prend tout son sens. Ce générateur d’images IA pousse les détails et la précision à un niveau supérieur. Graphiste, créateur de contenu et curieux de la technologie vont apprécier ses possibilités infinies. Dans notre vidéo, nous testons cet outil innovant.

Regardez la vidéo et voyez par vous-même comment cet outil peut transformer vos idées en visuels HD avec des détails travaillés et un réalisme impressionnant. Et le mieux, c’est que vous pouvez l’essayer gratuitement. Tous les détails et les liens pour accéder à l’outil sont dans la vidéo.

L’Ultra HD vous tend les bras : c’est le moment de libérer votre créativité. N’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains tests et tutos d’outils IA. Activez la cloche pour être informé en avant-première des nouveautés !

