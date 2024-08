[VIDÉO] Text-to-Image : Donnez vie à vos idées avec cette IA !

Nouvelle vidéo disponible ! Dans cette vidéo, on vous parle d'un outil d'intelligence artificielle qui change la donne en matière de création d'images et de visuels : Getimg.

Cet outil alimenté par l'IA s'adresse à tous ceux qui cherchent à transformer leurs idées en images de haute qualité ! Getimg fait bien plus que simplement générer des images à partir de vos textes : il propose aussi des options d'édition ultra pratiques pour affiner vos créations pour un résultat professionnel.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez l'essayer gratuitement ! Curieux de voir ce que cet outil a dans le ventre ? Rejoignez-nous dans cette vidéo où on vous montre pas à pas comment tirer le meilleur parti de Getimg. Et à partir de ces bases, vous aurez la possibilité de repousser vos limites créatives.

On vous invite à aller voir la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines astuces et outils d‘IA qu'on va vous présenter. Allez, c'est parti !

