GitHub Copilot peut maintenant corriger son code ! La fin des développeurs humains ? 

GitHub introduit une nouvelle fonctionnalité expérimentale appelée mode Agent pour Copilot. Ce mécanisme permet à l’IA d’agir comme un assistant plus avancé, capable de suivre un plan pour résoudre des problèmes de programmation.

GitHub Copilot veut simplifier la tâche aux développeurs avec un programmeur de paires d’IA qui les aide à écrire un code. Cette vision guide l’entreprise depuis quatre ans, bien avant l’essor des outils GenAI initié par ChatGPT. Pourtant, la filiale de Microsoft se retrouve aussi à suivre d’autres acteurs dans l’univers de l’IA agentique. Désormais, GitHub présente sa propre approche avec le mode Agent.

Le mode Agent en action

L’utilisateur soumet une instruction, appelée invite. Copilot l’enrichit alors avec des détails invisibles, comme le font d’autres IA génératives. Son processus repose sur plusieurs étapes. Une première version du travail, une analyse des erreurs, puis une correction avant de livrer le résultat final. Cette approche rappelle celle de modèles avancés comme OpenAI o1 ou DeepSeek-R1. IA agentique ou de mise à l’échelle du temps d’inférence, le principe reste le même. L’objectif est d’accorder plus de temps au traitement pour limiter les erreurs.

Pour l’instant, seuls certains utilisateurs de VS Code, peuvent tester cette fonctionnalité. L’option Agent s’active dans GitHub Copilot Chat, avec la possibilité de basculer entre « modifier » et « Agent » dans l’écran « Modifications du Copilot ». Ces étapes supplémentaires montrent qu’il s’agit encore d’un produit en version d’essai.

Bien sûr, GitHub n’est pas seul dans ce domaine. Des startups comme Replit ou Bolt proposent déjà des solutions similaires. Ces outils offrent même des interfaces mobiles pratiques, mais GitHub reste un géant grâce à sa communauté immense. Plus de 150 millions de développeurs utilisent sa plateforme chaque jour. Cela crée un avantage naturel. De plus, son intégration avec Visual Studio Code, l’un des IDE les plus populaires, rend l’accès au mode agent encore plus accessible.

Autres nouveautés disponibles pour GitHub Copilot

GitHub enrichit Copilot avec de nouvelles fonctionnalités. En plus du mode Agent, d’autres outils font leur apparition, notamment des LLM supplémentaires et une fonction de conversion d’image en code.

Le mécanisme « Modifications de Copilot » est désormais accessible à tous. Il permet de demander des ajustements précis dans le code et de recevoir des suggestions acceptables ou rejetables, comme avec un co-programmeur humain. Avec Vision pour Copilot, une image peut être transformée en code, y compris des organigrammes, sans clé API. D’abord introduite sur VS Code, cette capacité est dorénavant intégrée à GitHub Copilot Chat.

Copilot s’appuie aussi sur plusieurs modèles d’IA, dont Gemini 2.0 Flash de Google, un LLM rapide et performant. Parallèlement, GitHub développe Padawan, une IA autonome conçue pour programmer de manière indépendante. Selon Thomas Dohmke, PDG de GitHub, cet outil pourrait devenir un contributeur invisible dans chaque référentiel.

