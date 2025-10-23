Google déploie une option audio pratique sur Gemini Live

Google affine encore son assistant IA conversationnel Gemini Live. L’entreprise veut offrir une expérience vocale fluide, pratique et surtout intelligente. Et la prochaine mise à jour pourrait bien corriger l’un des plus gros manques pointés par les utilisateurs.

Depuis son arrivée, Gemini Live, l’assistant vocal de Google, ne cesse de s’améliorer. Sous-titres en direct, partage de caméra enrichi, meilleure intégration avec Maps et les autres applications du géant californien… Mais une nouveauté très attendue vient de faire surface, prête à rendre les conversations plus naturelles.

Gemini Live, le cerveau vocal de Google devient plus malin

Gemini Live, cette version conversationnelle de l’assistant IA de Google permet déjà de parler naturellement avec son smartphone, d’exécuter des commandes à la voix. Elle permet même de garder une discussion fluide sans répéter « Hey Google » à chaque fois.

We’re introducing Gemini Live, a more natural way to interact with Gemini. You can now have a free-flowing conversation, and even interrupt or change topics just like you might on a regular phone call. Available to Gemini Advanced subscribers. #MadeByGoogle pic.twitter.com/eNjlNKubsv — Google (@Google) August 13, 2024

Depuis le lancement de Gemini Live sur Android et iPhone, Google n’a cessé d’y injecter de nouvelles fonctions. Et bientôt, une option audio que les utilisateurs réclament depuis longtemps.

Alors, d’après Android Authority, la version 16.42.61.sa.arm64 de l’application Google cache un bouton muet. Ce nouveau contrôle permettra de couper le micro pendant une conversation avec Gemini Live. Toutefois, vous continuez toujours à entendre les réponses de l’IA. Et le mieux, c’est que le micro pourra être réactivé à tout moment, sans relancer la session.

Vous savez, dans un café bruyant ou dans la rue, Gemini Live peut facilement confondre les sons ambiants avec des commandes vocales. Ce bouton mute résout donc un vrai problème de confort et de précision. Ainsi, avec cette mise à jour, Google veut rendre Gemini Live plus naturel, pratique et complet.

Gemini live will allow muting in noisy environments according to android authority pic.twitter.com/yhVizz5M4I — falabi (@techgoalz) October 21, 2025

Après les sous-titres en direct, le partage de caméra et une intégration croissante avec Maps, l’ajout d’un contrôle audio intelligent montre que la firme écoute enfin sa communauté. Selon les dernières fuites, la fonction devrait arriver dans une mise à jour probablement avant la fin de l’année 2025.

