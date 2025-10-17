Google vous laisse enfin masquer ses propres pubs ! Voici comment activer l’option secrète

Bonne nouvelle pour les allergiques aux pubs : Google vous permet enfin de masquer ses propres annonces dans les résultats de recherche !

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Google fait un pas inattendu vers plus de transparence dans ses résultats de recherche. Désormais, un simple bouton baptisé « Masquer les résultats sponsorisés » permet de supprimer temporairement toutes les publicités textuelles et produits sponsorisés.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Google revoit son affichage des pubs dans la recherche

Vous en avez marre des pubs qui s’incrustent tout en haut des résultats de recherche Google ? Le géant du web a entendu vos plaintes. Une nouvelle option baptisée « Masquer les résultats sponsorisés » est en cours de déploiement, aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

Concrètement, les publicités textuelles qui s’affichent dans la recherche Google seront dorénavant regroupées sous un seul libellé : « Résultats sponsorisés ». Fini les annonces éparpillées ligne par ligne, difficilement distinguables des vrais résultats. Le label restera visible même en faisant défiler la page, pour qu’on sache toujours où commence la pub… et où elle s’arrête.

La nouveauté la plus intéressante, c’est ce bouton « Masquer les résultats sponsorisés ». En appuyant dessus, toutes les annonces disparaissent d’un coup. Vous ne verrez alors plus que les résultats organiques sur Google, sans la moindre trace de ces pubs textuelles ni de ces produits sponsorisés.

Mieux encore ! Cette option s’applique aussi aux annonces Shopping, celles avec la mention « Produits sponsorisés ». Et pour les plus curieux, Google précise que ce label pourra apparaître au-dessus ou en dessous des aperçus IA, ces résumés générés automatiquement (que vous pouvez également désactiver si vous préférez une recherche classique).

Google Search now lets you hide sponsored results. pic.twitter.com/vQZRh32iDS — Mukul Sharma (@stufflistings) October 13, 2025

Si vous ne voyez pas encore le fameux bouton, pas de panique, car le déploiement mondial est en cours. Bientôt, vous pourrez enfin nettoyer vos résultats Google d’un simple clic et profiter d’une recherche un peu plus pure et beaucoup moins sponsorisée.

Google promet aussi de ne pas augmenter la taille des pubs. Elles resteront au même format et limitées à quatre annonces textuelles par groupe maximum. En revanche, le masquage n’est pas permanent. Il faudra réactiver l’option à chaque nouvelle recherche. Un compromis qui permet à Google de préserver ses revenus publicitaires tout en donnant un peu plus de contrôle aux utilisateurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.