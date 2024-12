Google Whisk : cette IA peut remixer n’importe quelle image, essayez-la !

Marre de taper des prompts pour la génération d’images IA ? Google a lancé Whisk, une solution qui ne nécessite aucun prompt !

Jusque-là, créer des images IA nécessitait de taper des prompts. Oui, les générateurs d’images assistés par IA tels que DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion fonctionnent généralement avec des entrées textuelles.

Mais Google, avec son outil Whisk, propose une approche différente : opte pour une méthode qui contourne le texte. Et ce, sans doute, change la façon dont nous interagissons avec la technologie visuelle.

Avec Google Whisk, tout change. Ici, tout commence par des images. Il suffit juste d’ajouter trois visuels distincts : un pour le sujet, un pour la scène, et un autre pour le style.

C’est alors que l’IA entre en jeu… Gemini, un modèle avancé, analyse chaque visuel et crée une légende détaillée. Ces légendes sont ensuite utilisées par Imagen 3, une technologie de pointe, pour produire une nouvelle image.

Peut-être que vous souhaitez plus de personnalisation ? Whisk intègre également des invites textuelles facultatives pour ajouter des détails.

Cela dit, même sans texte, les résultats sont saisissants. Et pour ceux qui préfèrent la surprise, il suffit de cliquer sur l’option « dé » pour obtenir des suggestions aléatoires… Créativité garantie !

Une fois les images générées, vous avez plusieurs possibilités : téléchargez-les, ajoutez-les à vos favoris ou modifiez-les. Dans le but d’obtenir un résultat parfait, ajustez vos entrées ou ajoutez quelques mots clefs. Et voilà, votre vision prend forme !

Today, we’re launching our newest gen AI experiment in @labsdotgoogle: Whisk. Instead of generating images with long, detailed text prompts, Whisk lets you prompt with images. Simply drag in images, and start creating. pic.twitter.com/qoNBe8T4CD