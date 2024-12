Google Year In Search : revivez 2024 à travers les mots les plus recherchés !

Qu’est-ce qui a marqué notre année 2024 et a fait exploser les claviers des internautes du monde entier ? Le rapport Google Year In Search nous offre donc une rétrospective des sujets qui ont captivé la curiosité collective. Exploits sportifs, moments de culture pop inoubliables et avancées technologiques… 2024 nous a offert un éventail impressionnant d’événements et de sujets qui méritent d’être explorés.

Et oui, 2024 s’achève. Il est donc temps de jeter un œil dans le rétroviseur numérique grâce au Google Year In Search. Ainsi, ce fameux rapport annuel nous dévoile ce qui nous a fait vibrer, réfléchir et parfois même débattre derrière nos écrans.

De la ferveur des grandes compétitions sportives aux mèmes hilarants qui ont rythmé nos fils d’actualité, en passant par les sorties culturelles qui ont marqué nos soirées Netflix, tout est là. Mais ce n’est pas tout ! On y retrouve aussi l’évolution de nos recherches technologiques, comme l’utilisation de Google Lens pour traduire ou identifier des objets.

Les moments sportifs et les actualités à la tête du Google Year In Search

Les événements sportifs de 2024 ont été une excuse parfaite pour Googler sans fin. Et ce sont La Copa América et le Championnat d’Europe de l’UEFA qui ont été les stars de nos recherches.

Qui aurait cru que des muffins au chocolat deviendraient tendance grâce à Henrik Christiansen ? C’est ce nageur norvégien qui a montré son amour pour ces douceurs lors des JO. Si je me souviens bien, il a partagé une vidéo hilarante sur les réseaux sociaux. Ainsi, le nageur a expliqué qu’il mangeait ces muffins comme carburant secret avant chaque compétition. Ensuite, une vague de recettes et de mèmes a envahi la toile.

Oh, et si vous avez tapé Usher sur Google, vous étiez loin d’être seul. Puisque son show à la mi-temps du Super Bowl a fait de lui le musicien le plus recherché aux États-Unis.

Dans la catégorie actualité, ce sont les élections américaines qui ont également enflammé les recherches. Avec Donald Trump et Kamala Harris en tête d’affiche, le monde entier a été captivé par ce feuilleton politique. Qui plus est, près de la moitié de la population mondiale a voté cette année. C’est le genre de statistique qui donne envie d’explorer les comparaisons électorales entre pays.

Les moments pop-culture viraux et les évolutions technologiques

Côté culture pop, Vice-versa 2 a été LE film incontournable. Suivi de près par Not Like Us de Kendrick Lamar, qui a aussi dominé nos playlists.

Et cette vidéo virale d’août sur le « sens réservé » ? Ce terme est apparu dans une tendance sur TikTok. Ainsi, il désigne une posture ou une attitude adoptée de manière délibérée pour paraître inatteignable ou différent des normes sociales.

Cette mystérieuse combinaison de sarcasme et de mélodrame a intrigué bien des internautes. Elle m’a également laissé perplexe, comme beaucoup d’entre vous. Cela a vraiment poussé les recherches sur Google à éclaircir cette bizarrerie Internet. Je trouve que c’est une preuve de plus que les réseaux sociaux continuent de définir nos curiosités collectives.

Par ailleurs, avec Lens et Circle to Search, Google a redéfini les réponses à nos « comment faire » ou « qu’est-ce que c’est ». Maintenant, c’est super facile de traduire un panneau à l’étranger ou de dénicher l’endroit parfait pour acheter ce hoodie stylé.

Quant à Google Maps, avouons-le, il nous a bien guidés vers les lieux les plus recherchés. L’éblouissante Arena di Verona en Italie et l’immersive Sphere de Las Vegas ont aussi été les favorites cette année. Un grand merci à la technologie qui permet de voyager sans quitter son canapé.

Et vous, quel mot-clé avez-vous recherché le plus cette année sur Google ? Dites-nous ce qui a marqué votre 2024 dans la section des commentaires !

