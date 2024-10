Haliro : la solution IA pour une RSE plus rapide et efficace

La réglementation autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) se complexifie. Haliro, sous la direction d’Olivier Soudée, offre des solutions innovantes pour aider les entreprises à intégrer ces obligations plus efficacement. Avec une plateforme alimentée par l’Intelligence Artificielle, Haliro facilite la gestion des normes RSE tout en permettant de gagner du temps.

Une réponse technologique aux défis de la RSE avec Haliro

À mesure que les réglementations liées à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) se durcissent, de plus en plus de dirigeants se retrouvent confrontés à des défis majeurs. Cela concerne les directeurs de développement durable et les commissaires aux comptes. Les normes comme la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et les ESRS (European Sustainability Reporting Standards) imposent une complexité accrue dans la gestion des rapports de durabilité.

C’est dans ce contexte que Haliro se positionne comme un acteur central. La startup est dirigée par Olivier Soudée, diplômé de l’INSEAD et entrepreneur en série. Elle s’appuie sur l’intelligence artificielle pour simplifier la gestion des enjeux RSE. Haliro propose une plateforme qui permet aux entreprises de naviguer facilement dans les régulations en constante évolution. De plus, elle offre des données et des benchmarks sectoriels précis. « Choisir Haliro, c’est trouver un partenaire qui au quotidien vous aide à naviguer à travers les enjeux ESG« , témoigne Solène Borel, ESG Manager chez Alvest. Ce sentiment est partagé par de nombreuses grandes entreprises telles que Big Ben. Elles se disent satisfaites des solutions proposées par Haliro pour simplifier la mise en place de leurs politiques RSE.

Une solution clé pour une conformité simplifiée

La plateforme développée par Haliro permet un accès instantané à plus de 2 700 documents réglementaires. Les entreprises y trouvent des analyses sectorielles ainsi que des données globales et locales adaptées à leur secteur d’activité. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent diviser par dix le temps consacré à l’analyse des normes RSE, selon les déclarations de la société. Un autre avantage clé réside dans l’accompagnement personnalisé offert par Haliro. En effet, les utilisateurs peuvent poser leurs questions directement à des experts en matière de régulation. C’est le cas notamment sur des normes aussi complexes que la CSRD ou les ESRS. Ce soutien est crucial dans un environnement où la conformité devient une priorité absolue.

Outre la simplification des tâches administratives, Haliro permet aux entreprises de comparer leurs performances ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec celles de leurs fournisseurs, clients et concurrents, à l’échelle mondiale. Cette approche permet de mieux comprendre les dynamiques du marché. Elle offre la possibilité de rester compétitif et d’être conforme aux dernières régulations. L’entreprise semble promise à un bel avenir. En effet, de plus en plus de sociétés cherchent à concilier durabilité, rentabilité et conformité réglementaire dans un monde en rapide évolution.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

